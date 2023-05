Te wtyczki dla Chrome są potężne dzięki AI. Sprawdź je koniecznie!

Trzeba przyznać, że rewolucja polegająca na powszechnym używaniu sztucznej inteligencji w różnych zastosowaniach jest w pełni. Jeszcze rok temu uważaliśmy, że większość z typów zadań to jeszcze dla AI "zbyt wiele". Dziś okazuje się natomiast, że jest to jak najbardziej w jej zasięgu. Tym bardziej, wielu użytkowników jak najbardziej chce mieć dostęp do niej - także w rozszerzeniach dla Chrome.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby tych samych rozszerzeń dla Chrome użyć... w Microsoft Edge. Ta przeglądarka mocno zyskała na wartości od momentu, gdy działa pod kontrolą silnia Chromium - objawia się to również w dostępie do ogromnej biblioteki rozszerzeń Chrome Web Store. Dlatego też, jeżeli korzystacie z Edge'a - wszystkie te rozszerzenia zadziałają w Waszej przeglądarce! A teraz przechodzimy do rozszerzeń.

Otter.ai

Wiecie, czego nie lubię / nie lubiłem robić w kontekście spotkań online? Notatek, albo transkrypcji. Jak chodzi o pierwsze: czułem się rozproszony, gdy musiałem je robić. A jeżeli chodzi o drugie: miałem poczucie, że marnuję czas. Otter.ai transkrypcję wykonuje za Ciebie, jest w stanie rozpoznawać w locie osoby, które aktualnie mówią i jest bardzo dokładny.

Do takich transkrypcji można dodawać również notatki, a także tworzyć naprawdę celne podsumowania, w których znajdą się jedynie najważniejsze rzeczy. Tak na wypadek, gdyby okazało się, że szczegółowa transkrypcja jest po prostu stratą czasu i gdybyś zwyczajnie potrzebował bardziej skondensowanego opisu przebiegu spotkania. Ja z Otter.ai korzystam i polecam.

Merlin

Jeżeli potrzebujecie kombajnu opartego na ChatGPT, który streści Wam aktualnie przeglądaną stronę internetową, wykona podsumowanie materiału wideo w serwisie YouTube, a także pozwoli Wam bardzo szybko uzyskać dostęp do ChatGPT (właściwie, to za pomocą jednego skrótu klawiaturowego: CMD+M / CTRL+M), to właśnie go znaleźliście.

Merlin te wszystkie rzeczy ma bezpośrednio "w środku". Po pierwsze, jest bardzo prostą metodą na uzyskanie dostępu do ChatGPT. Po drugie, ma wbudowany mechanizm tworzący podsumowania całych filmów w serwisie YouTube. Po trzecie, wykonuje streszczenia treści na stronach internetowych i "w locie" tworzy treści do maili, czy dokumentów. Naprawdę, godna uwagi wtyczka.

NoteGPT

Jeżeli potrzebujecie rozszerzenia, które będzie obsługiwało TYLKO materiały wideo, np. w serwisie YouTube, to NoteGPT jest właśnie dla Was. Istnieje całkiem sporo osób, które albo chciałyby przekształcić napotykane przez siebie filmy, albo nawet swoje własne do transkrypcji lub podsumowań - jednak nie chce im się tego robić samodzielnie.

W takiej sytuacji NoteGPT będzie bardzo przydatnym rozwiązaniem. Korzystając z ChatGPT, umożliwia bardzo szybkie uzyskanie celnej transkrypcji oraz nawet całego podsumowania filmu właściwie w kilka chwil. Niestety jako ludzie mamy dosyć ograniczone możliwości konsumpcji wielu filmów w tym serwisie: możliwość uzyskania skrótu lub transkrypcji ów proces przyspiesza.

Grammarly

Aplikacja, która pozwoliła na sprawdzenie, czy piszemy poprawnie - jest jeszcze lepsza. Grammarly od lat jest uważane za świetną usługę, jeżeli chcemy bardzo szybko dowiedzieć się, czy napisaliśmy poprawnie nie tylko całe wyrazy, ale nawet i obszerne dokumenty lub książki. Dzięki obecności AI, ta wtyczka stała się jeszcze lepsza, niż kiedykolwiek.

Napędzana sztuczną inteligencją, wtyczka GrammarlyGO, potrafi teraz generować całe akapity bez wysiłku ze strony użytkownika - na zadany wcześniej temat. Nie dość, że możecie upewnić się, że piszecie poprawnie, to w dodatku - gdy tylko tego potrzebujecie - możecie poprosić AI, by napisała maila, wiadomość na LinkedIn, czy cokolwiek innego za Was.

WebChatGPT

Jeżeli narzekacie na to, że owszem - ChatGPT jest świetny, ale jego możliwości kończą się na 2021 roku, to możecie zawsze skorzystać z WebChatGPT - rozszerzeniem, które nie wymaga używania żadnego postawionego serwera (lub chmury), żadnych kodów autoryzacyjnych API, ani też nie wymaga szczególnych umiejętności.

WebChatGPT korzysta z wyszukiwarki DuckDuckGo i właśnie ona stanowi źródło "wiedzy" sztucznej inteligencji - dzięki temu AI potrafi nieco więcej, niż darmowy, udostępniony przez OpenAI odpowiednik. Jest to całkiem dobra metoda na wyciągnięcie nieco więcej z tego, co potrafi ChatGPT - ale tutaj, w wersji "Web".

Każda z wyżej wskazanych wtyczek oferuje nieco inne funkcje. Nie opisaliśmy jednak każdej takiej propozycji z prostego względu: zwyczajnie nie da się tego zrobić, bowiem... jest ich mnóstwo. Jeżeli macie inne propozycje, jak zwykle możecie nam wspomnieć o nich w komentarzach!