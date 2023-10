Twórcy ChatGPT są jak kameleon… ale zamiast kolorów, zmieniają swoje wartości

OpenAI zmienia wartości jak rękawiczki. To nie jest pierwszy raz

Nie wszyscy o tym wiedzą, lecz Elon Musk jest jednym z założycieli OpenAI — firmy, która w ostatnich miesiącach osiągnęła ogromny sukces i całkowicie zmieniła sposób, w jaki postrzegamy branżę technologiczną. DALL-E, ChatGPT, nowe modele językowe, kolosalne inwestycje ze strony Microsoftu i objęcie prowadzenia w wyścigu AI to tylko niektóre z największych osiągnięć firmy, której dyrektorem generalnym jest Sam Altman.

Źródło: Depostiphotos

Kiedyś nowy właściciel platformy X (dawniej Twitter) mówił, że nie jest fanem kierunku, w jakim poszło OpenAI — a wszystkie działania firmy i związki z gigantem z Redmond całkowicie przeczą pierwotnym założeniom firmy, które przyświecały od początku jej twórcom. Rzekomo dlatego właśnie Musk miał odejść z projektu, gdyż cały kierunek i „nowe” założenia nie zgadzały się z początkowymi ustaleniami i przyświecającymi tej firmie ideami. Zadaniem OpenAI w momencie stworzenia miało było budowanie „dobrej” sztucznej inteligencji, która miała przeciwdziałać złu w sieci. Firma teoretycznie nadal deklaruje swój pierwotny cel, jednak jej odejście od organizacji non-profit zajmujących się dobroczynnością sztucznej inteligencji na rzecz działań nastawionych na zysk sprawia, że całość jest dużo mniej wiarygodna — a teraz jest kolejny tego dowód.

OpenAI zmieniło po cichu opis swoich kluczowych wartości. Wywołało to spore oburzenie

W ostatnich tygodniach OpenAI w sposób niemal incognito zmieniło swoją listę „podstawowych wartości”. Jeszcze 21 września firma na stronie z ofertami pracy umieściła swoje wartości jako „odważne”, „przemyślane”, „bezpretensjonalne”, „nastawione na wpływ”, „współpraca” i „zorientowane na rozwój”. Kiedy wejdziemy na tę stronę w tej chwili, ujrzymy całkowicie inny pakiet, składający się z: „skupienie na AGI”, „intensywność i odwaga”, „skala”, „zrób coś, co ludzie pokochają” i „duch zespołowy”.

Źródło: Depositphotos

Jak sami widzicie, z poprzedniego zestawu… nie zostało kompletnie nic. Firma więc bez zająknięcia całkowicie wymieniła wszystkie swoje „kluczowe wartości”, a ich nowy zestaw bezpośrednio pokazuje, że mamy do czynienia z firmą, która jest nastawiona na generowanie zysków; i nie ma już nic wspólnego z wartościami, na podstawie których twórcy ChatGPT zostali stworzeni. Jasne jest to, że wartości firmy wpisane w Internecie to zwykłe PR-owe i korporacyjne gadanie, które niekoniecznie musi znaleźć odzwierciedlenie w rzeczywistości — ale obrót o 180 stopni może zaskakiwać.

Czym jest AGI i dlaczego to „główna wartość” OpenAI?

AGI, czyli Artificial General Intelligence, to pojęcie, które odnosi się do rodzaju sztucznej inteligencji, która jest zdolna do rozumienia, uczenia się i wykonywania zadań w sposób podobny do ludzkiego umysłu. AGI jest przeciwnością do ANI, która jest zaprojektowana do rozwiązywania konkretnych, ograniczonych zadań bez zdolności ogólnego uczenia się i adaptacji.

Źródło: Microsoft

AGI ma zdolność radzenia sobie z różnymi rodzajami zadań i dostosowywania się do nowych sytuacji, podobnie jak ludzki umysł. Do tego jest zdolna do samodzielnego uczenia się z nowych danych i doświadczeń, co pozwala jej na rozwijanie się i poprawianie swoich zdolności w miarę upływu czasu. Ponadto AGI może rozumieć kontekst zadań i informacji, co pozwala jej podejmować bardziej przemyślane i inteligentne decyzje. Na koniec, choć to jest cecha bardziej z przyszłościowej wizji AGI, samoświadomość oznaczałaby, że maszyna ma świadomość siebie i swoich działań.

Źródło: Depositphotos

Dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, napisał na firmowym blogu, że AGI można ogólnie zdefiniować jako: „systemy, które są na ogół mądrzejsze od ludzi”, lecz w wywiadzie dla New York Magazine opublikowanym w zeszłym miesiącu stwierdził, że AGI może służyć jako „odpowiednik przeciętnego człowieka, którego można zatrudnić jako współpracownika”. Jak to interpretować, skoro jest to najważniejsza wartość OpenAI? Każdy na to pytanie musi odpowiedzieć sobie już sam.

Źródło: Futurism