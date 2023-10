AI jak student na stażu. Pracuje, ale nie zarabia

Każdy nowy produkt dużej korporacji potrzebuje czasu na to, by zdobyć swoją część rynkowego tortu. Niektóre są hitem praktycznie od razu, a niektóre muszą poczekać na swoje pierwsze pieniądze przez długi czas. Hitem jest np. Uber, który pierwsze zarobki zanotował dopiero w...2022 roku, a ogólnie od początku działalności firma przyniosła straty rzędu 31 miliardów (!) dolarów.

Innymi słowy - firmy są przyzwyczajone do tego, że na początku muszą dokładać do wielu usług, czy to ze swoich pieniędzy, czy to z pieniędzy inwestorów. To pozwala bowiem uzyskać niższą cenę dla końcowego użytkownika i sprawić, by więcej osób zainteresowało się produktem. Są jednak usługi, których koszt utrzymania względem ich zarobków jest wręcz nieproporcjonalny.

I tak właśnie jest z AI. To studnia bez dna

Moda na asystentów AI, jak ChatGPT, wybuchła nagle i rozlała się po wszystkich branżach. Tak, jak kiedyś wszystko musiało być smart, a wszystkie biznesy musiałby mieć model SaaS, tak teraz wszystkie programy muszą być koniecznie oparte o AI. Niektóre z nich nie robią nic szczególnego, ale niektóre są faktycznie przydatne.

W tej drugiej grupie mamy chociażby Copilota od Microsoftu, który został zintegrowany z platformą Github, gdzie pomaga programistom ulepszać swój kod, a nawet- sugerować im, co w danym miejscu powinno być, oszczędzając ich czas. Jego popularność jest bardzo duża i mogło się wydawać, że dzięki planowi zakładającemu opłaty rzędu 10 dolarów miesięcznie (bądź 100 dolarów rocznie) firma właśnie zapewniła sobie dodatkowe źródło dochodu.

Jak się jednak okazuje - jest dokładnie odwrotnie, a sztuczna inteligencja przepala pieniądze na lewo i prawo. Według danych Wall Street Journal, każdy użytkownik usługi kosztował Microsoft średnio 20 dolarów miesięcznie, a niektórzy użytkownicy wygenerowali straty rzędu 80 dolarów na miesiąc. Podobnie jest z innymi usługami, jak ChatGPT czy Dall-e. Powodem takiego stanu rzeczy jest oczywiście niesamowite zapotrzebowanie na moc obliczeniową. Chodzi tu przede wszystkim o superpotężne komputery niezbędne do przeprowadzania operacji na sieciach neuronowych, budowa i utrzymanie infrastruktury niezbędnej do ciągłego trenowania AI czy w końcu energia elektryczna, by to wszystko zasilić.

Jeżeli więc firmy faktycznie chcą sprawić, by AI przyjęło się na dłuższą metę, muszą wymyślić sposób, w jaki zapewnienie takiej usługi będzie mniejszym kosztem dla nich i dla środowiska. W przeciwnym razie część projektów może spotkać się z koniecznością wygaszenia, jako po prostu nieopłacalne. Takie sytuacje miały miejsce już w przeszłości, w końcu wszyscy wiemy jaki los spotkał Cortanę, kiedy wszyscy rzucili się na posiadanie asystentów głosowych.

Czas pokaże, czy Copilot będzie miał więcej szczęścia.

Źródło grafiki: Unsplash