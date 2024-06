OpenAI poszło na zakupy. Do twórców ChatGPT dołącza firma Multi — za co jest odpowiedzialna i ile znaczy to przejęcie?

Multi sprawia, że każdy komputer jest narzędziem… wieloosobowym

Multi to zaawansowana aplikacja do współpracy online, która pod wieloma względami rewolucjonizuje sposób dzielenia się ekranem i komunikację w zespole. Dzięki funkcji współdzielonych kursorów i rysowania na ekranie, umożliwia szybszą i bardziej interaktywną komunikację. Jednoczesne udostępnianie ekranu przez nawet 10 osób pozwala na efektywną pracę w czasie rzeczywistym, co jest niezwykle przydatne w pracy zespołowej.

Aplikacja oferuje również komendy i konfigurowalne skróty klawiaturowe oraz wsparcie dla rozszerzenia Raycast, co pozwala zachować płynność działania. Multi umożliwia wspólne kontrolowanie aplikacji z opóźnieniem poniżej 100 ms, co pozwala na natychmiastowe wsparcie i współpracę. Automatyczne otwieranie projektów, kodu i dokumentów bez czekania na udostępnienie linku przyspiesza dostęp do potrzebnych zasobów. Dodatkowo, korzystając z infrastruktury Zoom, Multi zapewnia najwyższą jakość dźwięku i obrazu oraz niskie opóźnienia, co sprawia, że spotkania online są klarowne i efektywne. Multi to narzędzie, które znacząco poprawia efektywność i wygodę pracy zespołowej online — a przynajmniej tak malują je jego twórcy.

OpenAI oficjalnie przejmuje Multi

Co by było, gdyby komputery stacjonarne były z natury przeznaczone do działania w trybie wieloosobowym? Co by było, gdyby system operacyjny stawiał ludzi na równi z aplikacjami? To były pytania, które badaliśmy podczas tworzenia Multi, a wcześniej Remotion. Ostatnio coraz częściej zadajemy sobie pytanie, jak powinniśmy pracować z komputerem. Nie na komputerach ani przy ich użyciu, ale naprawdę z komputerami. Ze sztuczną inteligencją. Wierzymy, że jest to jedno z najważniejszych pytań dotyczących produktów naszych czasów. Jesteśmy więc niezmiernie podekscytowani informacją, że Multi dołącza do OpenAI!

— takie ogłoszenie czytamy na blogu Multi. I można uznać to za dobrą informację, ale nie wszystkie są równie pozytywne.

Firma Multi ogłosiła, że zamyka swoją działalność. Nowe zespoły nie będą już mogły zapisywać się do korzystania z aplikacji, a obecnie aktywne zespoły będą miały dostęp do usługi do 24 lipca 2024 roku. Po tej dacie wszystkie dane użytkowników zostaną usunięte. Firma oferuje wsparcie dla użytkowników, którzy potrzebują więcej czasu na znalezienie zamiennika, zachęcając do kontaktu mailowego z zespołem Multi. Firma wyraziła wdzięczność swoim użytkownikom, podkreślając, że praca z nimi była zaszczytem i że wiele się nauczyła z ich opinii i raportów o błędach. Multi zasugerowało również, że w przyszłości planują nowe projekty, które mają nadzieję zaprezentować swoim dotychczasowym użytkownikom.

ChatGPT będzie już całkowicie za nas pracował?

Trudno stwierdzić, jak dokładnie OpenAI planuje wykorzystać Multi — ale skoro przejęli twórców takiej aplikacji, to raczej nie chcą z niej całkowicie zrezygnować. Poza tym OpenAI słynie z tego, że narzędzia firmy lubią wyręczać użytkowników; a warto tutaj jeszcze raz przytoczyć cytat z ogłoszenia Multi, czyli „Ostatnio coraz częściej zadajemy sobie pytanie, jak powinniśmy pracować z komputerem. Nie na komputerach ani przy ich użyciu, ale naprawdę z komputerami. Ze sztuczną inteligencją”.

Możliwe więc, że to właśnie jest wspólna wizja OpenAI i Multi — po prostu oddamy sztucznej inteligencji komputer do obsługi, mówiąc tylko, czego od niej oczekujemy, a wtedy wszystko, cóż, „zrobi się samo”. Tego zapewne dowiemy się jednak dopiero za jakiś czas. Jak się na to zapatrujecie? Dajcie znać w komentarzach.

