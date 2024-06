Poprosił o pomoc sztuczną inteligencję na egzaminie na studia. Został aresztowany

Sztuczna inteligencja na co dzień wpisała się już w nasze życie. Korzystamy z niej na co dzień — tam gdzie można i tam... gdzie nie powinniśmy — najwyraźniej też. O konsekwencjach takich zachowań dość drastycznie przekonał się jeden z tureckich studentów, który podczas egzaminu wstępnego na uczelnię wyższą postanowił skorzystać z pomocy sztucznej inteligencji do rozwiązania tamtejszych zadań.

Oszukiwał na egzaminie wstępnym. Sztuczna inteligencja rozwiązywała za niego zadania. Teraz ma duży problem

Jak sprytny student podszedł do zadania? Dość, nie da się ukryć, kreatywnie. Według informacji którymi podzieliła się redakcja Reuters — biorący udział w egzaminie wstępnym uczeń zachowywał się podejrzanie, co wzbudziło czujność pilnujących salę egzaminatorów.

Przy bliższej inspekcji okazało się, że korzystał on z ukrytej, zaawansowanej technicznie, aparatury. Kamerki która była guzikiem w jego koszuli. Zaś w obuwiu zdesperowanego ucznia ukryty był router. W uchu zaś miał ukryty mikrofon, za pośrednictwem którego w czasie rzeczywistym otrzymywał poprawne odpowiedzi na nurtujące go pytania.

Po tym jak został aresztowany, turecka policja wypuściła materiał wideo w którym krok po kroku pokazano jak to działa w praktyce. Policjant zeskanował pytanie za pośrednictwem kamerki, zaś oprogramowanie oparte na zaawansowanych algorytmach sztucznej inteligencji rozwiązało zadanie i podało odpowiedzi w formie audio, prosto do wspomnianej ukrytej słuchawki.

Smutny koniec. Zdesperowany uczeń został aresztowany. Ale takich przypadków będzie więcej

Bez wątpienia historia która przydarzyła się wspomnianemu śmiałkowi jest dramatyczna — i ma smutne zakończenie. Zarówno on, jak i osoba która bezpośrednio pomagała mu w oszukiwaniu, zostały aresztowane. Rola tej drugiej nie została ujawniona, ale raz jeszcze stawia to pytania o kwestię roli sztucznej inteligencji w edukacji i... potencjalnych oszustwach.

W dobie coraz lepiej działającego ChatGPT — wiele dotychczasowych zadań najzwyczajniej w świecie nie ma sensu. Nie bez powodu więc wykładowcy decydują się zamienić rozmaite eseje i prace pisemne na prezentacje na żywo. I choć trudno dyskutować z tym, że pewne formy się już dawno przeterminowały, to trudno znaleźć jakieś godne zastępstwo które sprawi że wilk będzie syty i owca cała. Ale faktycznie wydaje się, że prezentacje na żywo, które bez wątpienia zmuszają uczniów do sięgnięcia po temat i zgłębieniu go. Prace pisemne? No cóż...