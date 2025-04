Taki będzie nowy ChatGPT. Lista zmian robi wrażenie

Rodzina GPT-4.1 obejmuje trzy warianty: GPT-4.1, GPT-4.1 mini oraz, po raz pierwszy jeszcze mniejszy model GPT-4.1 nano. Według OpenAI, nowe modele oferują znaczącą poprawę wydajności w porównaniu do poprzednich generacji, w tym GPT-4o i GPT-4o mini, szczególnie w obszarach kluczowych dla deweloperów i zastosowań komercyjnych.

Jakie zmiany w nowych modelach?

Jednym z fundamentalnych obszarów ulepszeń w serii GPT-4.1 są zdolności programistyczne. Model GPT-4.1 wykazuje znaczący wzrost precyzji w standardowych benchmarkach kodowania, osiągając wynik 54.6% w teście SWE-bench Verified, co stanowi poprawę o 21.4 punktu procentowego w stosunku do GPT-4o. Deweloperzy mogą również oczekiwać większej niezawodności przy zadaniach takich jak generowanie różnic w kodzie w różnych formatach oraz precyzyjniejsze stosowanie się do wymogów formatowania. W wewnętrznych testach OpenAI zaobserwowano spadek liczby niepotrzebnych edycji kodu z 9% (GPT-4o) do zaledwie 2% w przypadku GPT-4.1.

Kolejną istotną poprawką jest ulepszone śledzenie instrukcji. Modele z rodziny GPT-4.1 demonstrują wyższą niezawodność w wykonywaniu złożonych poleceń użytkownika. Obejmuje to precyzyjne stosowanie się do specyficznych formatów wyjściowych (np. XML, YAML), respektowanie instrukcji negatywnych (określających, czego model ma unikać), wykonywanie zadań w zadanej kolejności oraz spełnianie wymogów dotyczących treści odpowiedzi. Poprawa jest widoczna również w kontekście konwersacji, gdzie model efektywniej wykorzystuje informacje z wcześniejszych wiadomości. Wyniki w benchmarkach takich jak IFEval (wzrost z 81.0% dla GPT-4o do 87.4% dla GPT-4.1) potwierdzają wyraźną poprawę.

Seria GPT-4.1 wprowadza również rewolucyjne zmiany w obsłudze długiego kontekstu. Modele te są w stanie przetwarzać dane wejściowe o długości do jednego miliona tokenów, co stanowi znaczące rozszerzenie możliwości w porównaniu do poprzednich modeli (128 tys. tokenów). Co istotne, zwiększona pojemność idzie w parze z lepszym zrozumieniem i wykorzystaniem dostarczonego kontekstu. Testy typu "needle-in-a-haystack" wykazały, że GPT-4.1 potrafi precyzyjnie odnaleźć ukrytą informację niezależnie od jej położenia w tak obszernym oknie kontekstowym.

Jeszcze lepsze rozpoznawanie obrazów

Modele GPT-4.1 wykazują również zaawansowane zdolności w zakresie rozumienia obrazu. Cała rodzina modeli charakteryzuje się wysoką wydajnością w tej dziedzinie. Szczególnie interesujący jest fakt, że model GPT-4.1 mini, mimo mniejszego rozmiaru, często osiąga wyniki porównywalne lub nawet lepsze niż GPT-4o w standardowych benchmarkach wizyjnych. Zdolności te obejmują również przetwarzanie długich materiałów wideo, gdzie GPT-4.1 osiągnął czołowe wyniki w teście Video-MME, analizując filmy trwające 30-60 minut.

Nowa oferta OpenAI została zaprojektowana z myślą o zróżnicowanych potrzebach deweloperów, stąd podział na trzy warianty. GPT-4.1 jest najbardziej zaawansowanym modelem, przeznaczonym do najbardziej wymagających zadań. GPT-4.1 mini oferuje zbalansowaną wydajność, stanowiąc znaczący postęp w segmencie mniejszych modeli i będąc atrakcyjną opcją pod względem stosunku możliwości do kosztu i szybkości. Z kolei GPT-4.1 nano to najszybszy i najtańszy model w ofercie, zoptymalizowany pod kątem aplikacji wymagających minimalnych opóźnień.

Warto również odnotować, że wszystkie modele z serii GPT-4.1 posiadają bazę wiedzy zaktualizowaną do czerwca 2024 roku. W tej chwili są one dostępne wyłącznie za pośrednictwem API, choć OpenAI deklaruje, że niektóre z ulepszeń będą stopniowo integrowane z modelem GPT-4o dostępnym w interfejsie ChatGPT. Nowe modele wprowadzono wraz z korzystniejszą strukturą cenową – GPT-4.1 jest średnio o 26% tańszy od GPT-4o dla typowych zapytań. Znaczące usprawnienia w kluczowych obszarach, takich jak kodowanie, rozumienie instrukcji i praca z długim kontekstem, w połączeniu z elastycznym wyborem wariantów modelu i zoptymalizowaną strukturą cenową, otwierają nowe perspektywy dla tworzenia zaawansowanych i niezawodnych aplikacji opartych na sztucznej inteligencji.

źródło: OpenAI