OpenAI uwolniło potwora. ChatGPT Pro kosztuje krocie

ChatGPT Pro: jeszcze mądrzejszy i jeszcze droższy

O tym, co potrafi sztuczna inteligencja, przekonujemy się właściwie codziennie. Przy jej pomocy generowane są grafiki czy teksty. Wykorzystywana jest też chociażby do pomocy w tworzeniu oprogramowania czy szukaniu rozwiązań na skomplikowane zadania matematyczne. Firmy, które odpowiadają za jej rozwój, jak właśnie OpenAI, robią wszystko, by oferowane przez nich narzędzia stawały się jeszcze lepsze. Garść zmian właśnie trafiła do najpopularniejszego z produktów OpenAI – ChatGPT. Wraz z nowym pakietem pojawiły się nowe możliwości, ale też nowa cena, którą mało kto będzie w stanie zapłacić.

ChatGPT Pro oferuje dostęp do trzech modeli AI: GPT-4o, OpenAI o1 i OpenAI o1-mini, a także do narzędzia Advanced Voice. Zapewnia również możliwość korzystania z o1 Pro – modelu OpenAI o1 wykorzystującego więcej mocy obliczeniowej.

Ile trzeba za to zapłacić? Tu zaczynają się schody. ChatGPT Pro kosztuje 200 dolarów amerykańskich. Za każdy miesiąc korzystania.





Komu potrzebny ChatGPT Pro?

Na ten moment OpenAI zakłada, że będzie to narzędzie dedykowane inżynierom i badaczom, którzy uczynią z niego pożyteczną pomoc w codziennej pracy. Część z nich będzie mogło liczyć na darmowy dostęp do ChatGPT Pro w ramach grantu. Na ten moment mowa o wąskim gronie 10 przedstawicieli grona naukowców, prowadzących badania z dziedziny medycyny. OpenAI deklaruje jednak, że program zostanie rozwinięty o inne specjalizacje w przyszłości.