ChatGPT z własnym urządzeniem. Przy projekcie pomaga legenda Apple

Branża nowoczesnych technologii w ostatnich latach jest dość... nudna. Można spokojnie powiedzieć, że od wielu lat nie trafił na rynek żaden produkt, który wywróciłby ją do góry nogami. Po smartfonowej i tabletowej rewolucji wszystko nieco zwolniło, a dopiero sztuczna inteligencja trochę temat rozruszała. I jak wynika z najnowszych informacji do których dotarła redakcja The Information, firma OpenAI, czyli twórcy ChatGPT – prowadzi rozmowy na temat przejęcia hardware’owego startupu io Products. To firma współtworzona przez legendarnego projektanta Apple: Johnny'ego Ive'a. Po co firmie "żyjącej w chmurze" fizyczne rzeczy? Po rewolucję, rzecz jasna!

