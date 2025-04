Użytkownik "obył się" z AI i coraz bardziej oczekuje indywidualnego traktowania — nic dziwnego więc, że technologia dopasowuje się coraz bardziej precyzyjnie do naszych potrzeb. Najpopularniejszy chatbot autorstwa OpenAI już wcześniej imponował umiejętnością prowadzenia bardzo naturalnych rozmów w modelu 4o. Dotychczasowe ograniczenia pamięci powodowały niestety, że po jakimś czasie rozmowy (w ramach jednej konwersacji / sesji) "degenerowały się", albo dochodziło do wyczerpania ich limitu długości. Jedna zmiana spowodowała, że przestaje to mieć znaczenie.

Reklama

Sam Altman, CEO OpenAI, ogłosił, że ChatGPT może odwoływać się do wszystkich wcześniejszych rozmów użytkownika, czyniąc interakcje niezwykle płynnymi i dostosowanymi do konkretnego odbiorcy. W ten oto sposób chatbot będzie potrafił np. przypomnieć ulubione tematy rozmów lub specyficzne informacje, które kiedyś mu przekazaliśmy. Dotychczasowa funkcja "pamięci", w której chatbot mógł zapisać istotne rzeczy, była ograniczona w kontekście dostępnej przestrzeni. Teraz ChatGPT będzie pamiętać absolutnie wszystko.

Jak dokładnie działa nowa pamięć ChatGPT?

Chatbot zapamięta np. zainteresowania, hobby, preferencje czy ważne dla nas fakty. Funkcja jest opcjonalna i każdy może ją w dowolnym momencie wyłączyć lub zarządzać zapisanymi danymi.

Na przykład: jeśli często rozmawiasz z ChatGPT o swojej pasji do astrofizyki, chatbot zapamięta ten fakt i w kolejnych interakcjach będzie mógł spontanicznie odnosić się do tego tematu, sugerując nowe, ciekawe artykuły lub książki, które mogą Cię zainteresować.

Aktualizacja ta dostępna jest na razie dla użytkowników korzystających z planów Plus i Pro. Warto jednak podkreślić, że ze względu na ograniczenia prawne dotyczące ochrony danych osobowych, nowa funkcja pamięci ChatGPT nie jest jeszcze dostępna w krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Polscy użytkownicy chatbota muszą obejść się smakiem.

AI jako... przyjaciel?

Nowa funkcja może budzić obawy o prywatność, aczkolwiek jest to niesamowity krok naprzód w budowaniu głębszych relacji między użytkownikami a sztuczną inteligencją. Możliwość bardziej osobistych rozmów pozwala na komfortowe i efektywniejsze korzystanie z narzędzia, szczególnie w kontekście edukacji, rozwoju osobistego czy pracy zawodowej.

ChatGPT daje użytkownikom pełną swobodę decydowania o tym, co zostanie zapamiętane, a co nie. Kontrola ta pozostaje cały czas w rękach użytkownika, który może albo wyłączyć funkcję pamięci, albo przeprowadzić czat "tymczasowy", który nie będzie mieć wpływu na ogólną pamięć.

Czytaj również: ChatGPT z własnym urządzeniem. Przy projekcie pomaga legenda Apple

Reklama

Nowa funkcja w ChatGPT to kolejny krok w ewolucji interakcji człowieka z technologią. Personalizacja oraz większa spójność konwersacji to cechy, które mogą znacząco poprawić komfort i efektywność naszych codziennych interakcji ze sztuczną inteligencją.