Twórcy TikToka zablokowani przez OpenAI. Wykorzystywali GPT w zakazany sposób

Wokół ByteDance, firmy odpowiedzialnej za TikToka, kontrowersje właściwie nigdy nie ustają. Sam TikTok zresztą budzi sporo emocji — chociażby w kontekście dbania o prywatność użytkowników, ale nie tylko. Wiele znaków zapytania pojawia się także w kontekście tamtejszych algorytmów promujących treści.

Teraz jednak firmie obrywa się od OpenAI, czyli firmy odpowiedzialnej m.in. za najpopularniejszego chatbota na świecie: ChatGPT. Konto ByteDance zostało zablokowane na platformie. Powód? Naruszenie licencji — i to w dość niepokojący sposób.

ByteDance trenowało własny model AI na... ChatGPT

Jak czytamy na łamach The Verge, OpenAI miało zablokować konto ByteDance po tym, jak odkryto że jest ono wykorzystywane do trenowania własnego modelu AI. Tym samym w znaczny sposób naruszyli oni regulamin związany z licencjami zarówno Microsoftu, jak i samego OpenAI. Do treningu wykorzystywali oni platformę Microsoft Azure, nie robili tego bezpośrednio na stronie OpenAI. Przedstawiciele OpenAI skomentowali sprawę:

Wszyscy klienci API muszą przestrzegać naszych zasad użytkowania, aby zapewnić, że nasza technologia jest wykorzystywana w dobrym celu. Chociaż wykorzystanie naszego API przez ByteDance było minimalne, zawiesiliśmy ich konto na czas dalszego dochodzenia. Jeśli odkryjemy, że ich użycie nie jest zgodne z tymi zasadami, poprosimy ich o wprowadzenie niezbędnych zmian lub zamknięcie konta.

Właściciele TikToka mają pracować nad własnym modelem AI, który (prawdopodobnie) trafi do ich produktów i będzie rozwiązaniem, które ma konkurować z obecnymi już na rynku produktami, takimi jak ChatGPT czy Google Bard.

Na tę chwilę ByteDance nie odniosło się jeszcze sprawy.