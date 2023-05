Chcesz zadbać o swoich bliskich? Opaska lokalizacyjna to podstawa

Chcesz zadbać o swoich bliskich? Wybierz bezpieczeństwo z usługą Gdzie jest Bliski i lokalizatorami GPS

Aby zagwarantować sobie spokój psychiczny i możliwość reakcji w nieoczekiwanych sytuacjach, możemy sięgnąć po technologiczne rozwiązania. Całe szczęście Plus przychodzi z pomocą.

Po pierwsze: usługa Gdzie Jest Bliski

Pierwszą funkcją jest aplikacja, która pozwoli nam zadbać o swoich najbliższych, jest gwarantująca szereg funkcji, dzięki którym możemy zadbać o swoich najbliższych. Jedną z nich jest możliwość sprawdzenia lokalizacji wraz z jej historią. Kolejną z zalet usługi Gdzie Jest Bliski jest możliwość natychmiastowego wezwania pomocy w 3 sekundy dzięki jednemu kliknięciu S.O.S. przez drugą osobę, dzięki czemu otrzymamy również materiał wideo na żywo z telefonu bliskiej osoby — w ten sposób będziemy w stanie dowiedzieć się, co dokładnie się dzieje. Do tego dzięki wyznaczonym strefom bezpieczeństwa, możemy dostawać powiadomienia, jeśli bliska nam osoba opuści dom, szkołę czy pracę.

Źródło: Plus

Warto również zaznaczyć, że Plus pozwala na korzystanie z usługi bez żadnej umowy. W każdej chwili klienci mogą włączyć lub wyłączyć subskrypcję za pośrednictwem jednej bezpłatnej wiadomości SMS, co jest niezwykle wygodne dla każdego klienta.

Możemy wybrać trzy różne opcje usługi. Pierwszą z nich jest Gdzie Jest Bliski Standard, gdzie przy pierwszej aktywacji otrzymujemy 14 dni za darmo, a po okresie próbnym koszt usługi to jedynie 3,50 zł na tydzień. Ta opcja oferuje:

Ochronę 1 bliskiej osoby;

2 strefy bezpieczeństwa;

historii lokalizacji do 7 dni wstecz;

Aplikację S.O.S;

Aplikację Bezpieczny smartfon.

Gdzie Jest Bliski Premium, czyli najczęściej wybierana opcja, również oferuje 14 dni za darmo, a później kosztuje 8,50 zł tygodniowo. Środkowa wersja daje nam dostęp do:

Ochrony 3 bliskich osób;

5 stref bezpieczeństwa;

historii lokalizacji do 30 dni wstecz;

Aplikacji S.O.S;

Aplikacji Bezpieczny smartfon.

Źródło: Plus

Ostatnią opcją jest Gdzie Jest Bliski VIP. Pierwsze dwa tygodnie otrzymujemy za darmo w ramach testu, następnie po okresie darmowym kosztuje 14 zł tygodniowo. VIP oferuje:

Ochronę 6 bliskich osób;

10 stref bezpieczeństwa;

historię lokalizacji do 90 dni wstecz;

Aplikację S.O.S;

Aplikację Bezpieczny smartfon.

Poza doskonałą pomocą w zakresie lokalizacji naszych bliskich, usługa Gdzie Jest Bliski ma jeszcze jeden, ogromny plus — czyli aplikację Bezpieczny smartfon. Po zainstalowaniu jej na telefonie dziecka, jego smartfon jest już w pełni chroniony. Aplikacja automatycznie blokuje niebezpieczne strony i witryny dla dorosłych, a także pozwala na ustalenie limitów korzystania z telefonu, wybranych aplikacji oraz internetu.

Jednak ochrona telefonu naszych bliskich to nie wszystko. Największą dokładność i precyzję zyskujemy wtedy, kiedy podarujemy swoim bliskim urządzenia lokalizacyjne. W przypadku naszych pupili domowych jest to wręcz wymóg — w końcu nasz pies czy kot nie ma smartfona. Przejrzyjmy więc najlepsze propozycje.

Źródło: Plus

Opaska lokalizacyjna dla seniora

Opaska SOS dla seniora Locon Life oferuje funkcje, które w realny sposób mogą pomóc starszej osobie w każdej opresyjnej sytuacji, w której zagrożone jest jej zdrowie lub nawet życie. W razie zasłabnięcia, upadku lub niespodziewanego pogorszenia się stanu zdrowia, nasz rodzic, dziadek lub babcia będą mieć możliwość wezwania pomocy z poziomu urządzenia znajdującego się na nadgarstku.







Źródło: Plus

Kiedy senior wezwie pomoc, my jako opiekun, możemy od razu zareagować, dzwoniąc na urządzenie, udając się na miejsce lub bezpośrednio wzywając karetkę na miejsce zdarzenia. Gdyby tego było mało, dzięki aplikacji Bezpieczna Rodzina możemy zdalnie sprawdzić puls i zmierzyć ciśnienie krwi starszej osoby.

Jest jeszcze jeden bardzo ważny plus opaski SOS Locon Life. Urządzenie to daje starszym osobom możliwość czerpania satysfakcji ze swojej samodzielności. Jeśli senior, o którego się troszczymy, jest w stanie samodzielnie wyjść do sklepu po najważniejsze sprawunki, nie odmawiajmy mu tego. Podarujmy mu smartband, dzięki któremu w razie konieczności szybko go namierzymy i udzielimy pomocy.

Źródło: Plus

Poza szerokimi możliwościami kontroli bezpieczeństwa osoby starszej, opaska Locon Life niesie dla seniora jeszcze inne korzyści. Przede wszystkim jest bardzo wygodna i w żaden sposób nie przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu, dzięki czemu starsza osoba nie odczuje różnicy pomiędzy noszeniem opaski a zwykłego zegarka. Do tego każdy da sobie radę z jej obsługą — służą do tego zaledwie dwa przyciski, które są duże i wyraźne.

Opaskę wraz z usługą można kupić na raty 0%, zawierając umowę na 24 miesiące – miesięczny koszt to tylko 47 złotych.

Zegarek lokalizacyjny dla dziecka

Kolejną propozycją jest zegarek lokalizacyjny dla dziecka. Zegarek GPS Locon Watch Lite przeznaczony dla najmłodszych charakteryzuje się najwyższą jakością i funkcjami, które nie tylko podobają się dzieciom, ale — co najważniejsze — wspomagają rodziców w codziennej opiece nad kilkulatkiem.

Źródło: Plus

Smartwatch w połączeniu z autorską aplikacją Bezpieczna Rodzina to gwarancja pewności i bezpieczeństwa, że zawsze wiemy, gdzie jest nasze dziecko, oraz możliwość szybkiego kontaktu z maluchem w każdej chwili. Na swoim telefonie w kilka sekund jesteśmy w stanie sprawdzić, w którym miejscu przebywa nasza pociecha i przekonamy się, czy nie potrzebuje natychmiastowej pomocy.

Źródło: Plus

Design również został stworzony dla dzieci. Zegarek posiada kolorowy, dotykowy wyświetlacz, ma wbudowany telefon, moduł GPS oraz przycisk SOS umożliwiający dziecku natychmiastowe zaalarmowanie rodzica, jeśli dzieje się coś niepokojącego. Aplikacja Bezpieczna Rodzina daje możliwość zlokalizowania malucha w ciągu zaledwie kilku sekund, pozwala na ustawienie stref bezpieczeństwa takich jak dom, szkoła, czy plac zabaw, a także umożliwia sprawdzenie historii lokalizacji.

Źródło: Plus

Istotnym elementem zegarka Locon Watch Lite jest przycisk SOS znajdujący się na urządzeniu. Jeśli dziecko źle się poczuje, ulegnie wypadkowi, czy — co niestety w ostatnim czasie jest często spotykanym problemem — będzie ofiarą hejtu ze strony innych uczniów, w każdej chwili może wezwać rodzica na pomoc. Powiadomienie o pilnej potrzebie wsparcia pojawi się na telefonie opiekuna w zaledwie 3 sekundy od wysłania alarmu. Rodzic może więc sprawować zdalną opiekę nad maluchem. Takie rozwiązanie pozwala uczyć dziecko samodzielności i jednocześnie mieć je przez cały czas dyskretnie na oku.

Źródło: Plus

Zegarek wraz z usługą można kupić na raty 0%, zawierając umowę na 24 miesiące – miesięczny koszt to tylko 40 złotych.

Opaska lokalizacyjna dla zwierzaka

Marka Locon charakteryzuje się najwyższą jakością i funkcjami, które sprawdzają się w codziennej opiece nad zwierzakami. Nadajnik GPS w połączeniu z aplikacją Bezpieczna Rodzina to pewność, że właściciel zawsze wie, gdzie jest jego zwierzę. Jeśli podczas spaceru pies się oddali, wystarczy jedno spojrzenie na mapę i już w kilka sekund sprawdzimy miejsce, w którym znajduje się zwierzę.

Lokalizator Locon został wyposażony w świetną baterię, która na jednym ładowaniu wytrzymuje aż do 10 dni. Jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie do 15%, właściciel otrzymuje na swój telefon odpowiednie powiadomienie. Aplikacja Bezpieczna Rodzina daje możliwość wygenerowania linka z lokalizacją właściciela i jego zwierzaka, kiedy są na spacerze. Taką informację można wysyłać zarówno do swoich bliskich czy przyjaciół, jak i udostępniać ją w swoich kanałach social media, na forach, czy grupach dla zwierzolubów.

Źródło: Plus

Lokalizatory GPS dla zwierząt Locon są wyposażone w guzik SOS. Jeśli obca osoba znajdzie zwierzaka, wystarczy, że naciśnie jeden przycisk, a powiadomienie alarmowe z lokalizacją pupila natychmiast pojawi się na telefonie właściciela czworonoga. Jeśli zwierzak nagminnie przechodzi na posesję sąsiadów i nie mamy pomysłu na to, w jaki sposób kontrolować tę sytuację, lokalizator GPS z funkcją stref bezpieczeństwa będzie doskonałym rozwiązaniem. Wystarczy ustawić w aplikacji wirtualne ogrodzenie — dom, ogród, podwórko. Za każdym razem, kiedy pupil pojawi się w danym miejscu lub kiedy je opuści, właściciel otrzyma odpowiednie powiadomienie.

Opaskę wraz z usługą można kupić na raty 0%, zawierając umowę na 24 miesiące – miesięczny koszt to tylko 40 złotych.

Podsumowując – urządzenia lokalizacyjna Locon wraz z aplikacją Gdzie Jest Bliski w ofercie Plusa to pewność, że w każdym momencie jesteś w stanie szybko zlokalizować bliskich lub czworonożnego pupila. Poczucie, że wszyscy, na których Ci zależy, są bezpieczni, jest dziś bezcenna. Usługa GPS, funkcja pomiarów czynności życiowych i przycisk SOS to dodatkowe funkcjonalności. To jedyna tego typu propozycja na rynku – Plus jest pierwszym z operatorów, który udostępnia tego typu ofertę.