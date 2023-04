Wszechstronny i uniwersalny laptop? Takie są Chromebooki

Realia zdalnej i hybrydowej pracy online powodują, że każde miejsce jest dobre, by wrócić do wcześniej wykonywanych zadań lub je rozpocząć. Wtedy kluczowa jest dla nas szansa błyskawicznego powrotu w miejsce, gdzie wcześniej skończyliśmy lub jak najszybsze uruchomienie wszystkich potrzebnych narzędzi.

Czasami nawet relaks chcemy rozpocząć jak najszybciej, by włączyć film lub transmisję sportową albo po prostu uruchomić grę. Każda taka sytuacja to okazja do wykazania się laptopom Acer Chromebook 315 i Acer Chromebook 516 GE, które potrzebują maksymalnie 6 sekund na uruchomienie, a jednokrotne zalogowanie się przywraca nasze środowisko, skróty, aplikacje, historię i wszystkie wcześniej zapisane informacje. Do tego są niezwykle bezpieczne i łatwe w obsłudze. Czy czegoś więcej potrzebujemy?

Acer Chromebook 315 z ChromeOS - co potrafi?

Oczywiście, że oczekiwania wobec sprzętu, na którym polegamy każdego dnia, będą dość konkretne, dlatego na przykładzie Acer Chromebook 315 możemy przyjrzeć się możliwościom ChromeOS na laptopach. Każdego użytkownika przywita czytelny i prosty interfejs, z którym jednocześnie każdy użytkownik komputera jest zaznajomiony. Skróty do ulubionych aplikacji na pasku, praca w oknach i kartach oraz centrum sterowania i powiadomienia w jednym miejscu - prościej się nie da. Dzięki wbudowanej ochronie antywirusowej Chromebook chroni nasze dane. Poza tym system operacyjny Chrome przechowuje każde oprogramowanie i dane oddzielnie dzięki funkcji zwanej piaskownicą. Więc nawet jeśli w jakiś sposób trafimy na złośliwą stronę, reszta komputera jest zaprojektowana tak, aby była bezpieczna.

A do codziennej pracy bez problemu wykorzystamy takie popularne narzędzia i usługi jak cały Google Workspace, w którego skład wchodzą Dokumenty, Arkusze, Gmail, Dysk, Kalendarz i Prezentacje, a także pakiet Microsoft Office ze wszystkimi znanymi aplikacjami w wersji webowej. To niemalże te same programy, które uruchamiamy na komputerach, lecz z dodatkowymi możliwościami, jak synchronizacja wszystkich zmian czy współpraca online. W ramach konta Google można pracować nad tymi samymi plikami na dowolnym Chromebooku na całym świecie, a każda zmiana i każde działanie są automatycznie zapisywane w chmurze. Dzięki temu wszystko jest bezpieczne i gotowe do udostępnienia innym, bo ważnym elementem jest też współpraca w czasie rzeczywistym, gdy mamy szansę na żywo śledzić wprowadzane przez innych zmiany. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by z tych usług korzystać także w trybie offline, a gdy tylko wznowimy połączenie z Internetem wszystko, co zrobiliśmy, zostanie zsynchronizowane z chmurą. A podczas codziennego użytku możemy nawet zainstalować na nim aplikacje z systemu Android, które pobierzemy z Sklepu Play

Jak współpracuje Chromebook ze smartfonem z Androidem?

Na użytkowników czeka natomiast nie lada gratka, ponieważ po połączeniu Chromebooka ze smartfonem z Androidem zyskujemy możliwość synchronizowania powiadomień, szybkiej i wygodnej wymiany plików, wysyłania i odbierania wiadomości SMS na Chromebooku, a także podłączania się do hot-spota za pomocą jednego przycisku.

Takie połączenie pozwoli też na odblokowywanie Chromebooka za pomocą smartfona, którego bliska obecność będzie wykrywana dzięki łączności Bluetooth. Jedyne, co musimy zrobić, by połączyć smartfona z Chromebookiem to wejść w ustawienia, wybrać sekcję połączone urządzenia i wybrać smartfon z Androidem. Po podaniu niezbędnych danych potwierdzamy łączenie w parę na smartfonie i gotowe. Co więcej, możemy nawet zdecydować o tym, które z funkcji będą aktywne, więc jeśli nie będziecie potrzebować jednej czy kilku z nich, to możecie je zdezaktywować.

Wszystko to znajdziemy na Acer Chromebook 315, który oferuje duży, bo 15-calowy wyświetlacz z powłoką antyrefleksyjną. Taki ekran sprawdzi się w pracy, dzięki dużej przestrzeni do wykorzystania, a także podczas przeglądania sieci, grania i oglądania filmów. Bez zewnętrznego ładowania będzie pracować nawet do 12 godzin. Dzięki obecności szybkiego Wi-Fi 5 (802.11ac) z 2x2 MU-MIMO. MU-MIMO każda czynność online będzie przebiegać gładko i bezproblemowo. A skoro przyjrzeliśmy się z bliska Acer Chromebook 315, to skupmy się na drugim laptopie, czyli nowości na polskim rynku Acer Chromebook 516GE, który jest dedykowany graczom i fanom cloud gamingu.

Granie online dzięki cloud gamingowi pozwala na coraz więcej bez ponoszenia dodatkowych znaczących kosztów, towarzyszących na przykład wymianie układu graficznego. Już teraz usługi online pozwalają na uruchamianie topowych gier z atrakcyjną oprawą graficzną, a gracze, którzy chcieliby w jeszcze większym stopniu zaangażować się w rozgrywkę i dysponować najlepszymi warunkami do cloud gamingu mogą zainteresować się właśnie gamingowym Acerem Chromebook 516 GE.

Gamingowy Acer Chromebook 516 GE

To wyjątkowy model zoptymalizowany pod działanie usługi w chmurze NVIDIA GeForce Now (do której dostajemy 3 miesiące dostępu gratis kupując Acer Chromebooka 516GE) i oferujący graczom wiele kluczowych cech. Wystarczy wspomnieć o 16-calowym ekranie o rozdzielczości 2560 na 1600 pikseli z 120 Hz częstotliwością odświeżania, procesorze Intel Core i7 12. generacji z 16 GB pamięci RAM w parze i do 256 GB miejsca na dysku SSD, a także łączności Wi-Fi 6E i złączu Ethernet 2,5 gigabita. Dzięki szybkiemu rozwojowi systemu użytkownicy ChromeOS Alpha mogą już dziś uruchamiać także wybrane gry z usługi Steam. Całości dopełniają podświetlana klawiatura, kamerka internetowa 1080p z redukcją odblasków oraz wsparcie dla dźwięku DTS.

Taki zestaw nie będzie wymagał aktualizacji ani wymiany przez lata, ponieważ uruchamiane online gry w chmurze docierają do nas na tej samej zasadzie, co filmy i seriale w usługach streamingowych. Coraz mniejsze znaczenie będzie miało to, jakim sprzętem dysponujemy, a wzrośnie rola łącza internetowego i platform cloud gamingowych oferujących coraz większą liczbę gier w coraz lepszej oprawie graficznej i dźwiękowej. To nowy trend, którego popularność rośnie, dlatego Acer zdecydował się już teraz wyjść naprzeciw takim potrzebom graczy z nowym modelem gamingowego Chromebooka.

Codzienność z cloud gamingiem na Chromebooku nie odbiega od tego, jak gramy od wielu lat. Po kilku sekundach od uruchomienia komputera możemy rozpocząć rozgrywkę, ponieważ streaming pozwala nam uniknąć pobierania coraz więcej ważących gier i dbania o aktualizacje - na serwerach czekają na nas najnowsze wersje tytułów. W przypadku usługi NVIDIA GeForce NOW aplikacja jest już preinstalowana na Acer Chromebook 516 GE, a skróty do poszczególnych tytułów, które uruchamiany, można przypinać do paska, by móc wracać do grania zaledwie jednym kliknięciem. Platforma potrzebuje chwili na analizę naszego łącza, by upewnić się, że jest wystarczająco niezawodne i szybkie, a chwilę później na ekranie zobaczymy widok ładowania gry. Każdy Chromebook bezproblemowo obsługuje zewnętrzne akcesoria jak przewodowe i bezprzewodowe myszki, więc pod względem komfortu rozgrywki niczego nam nie zabraknie. Gdy już wejdziemy do świata gry i dysponujemy odpowiednim łączem, raczej trudno zauważyć różnicę pomiędzy uruchamianą lokalnie grą i tą w streamingu. Do momentu, oczywiście, gdy przypomnimy sobie, że jakość grafiki i liczba klatek na sekundę nie zależy od tego, jaką specyfikację posiada sprzęt, na którym gramy. To uniwersalne i ekonomiczne rozwiązanie dla każdego, kto nie wymienia regularnie laptopa.

ChromeOS - bezpieczny, szybki i łatwy w obsłudze

I niezależnie od tego, czy potrzebujecie sprzętu do nauki, pracy czy rozrywki, to jeden z opisywanych powyżej modeli sprawdzi się w każdych warunkach. Znakomicie pracuje i gra mi się na Acer Chromebook 516 GE, który otwiera nowy rozdział w historii tych komputerów dzięki ukierunkowaniu wielu cech urządzenia dla graczy. Jednocześnie Acer Chromebook 315 staje na wysokości zadania w codziennych zadaniach w pracy zdalnej, w domu i w terenie, a także popołudniami i wieczorami, gdy mam ochotę coś poczytać, pooglądać czy posłuchać muzyki - dziś źródłem tych treści jest Internet, a Chromebooki stworzono z taką myślą.

Chromebooki też dobry wybór dla mniej zaawansowanych użytkowników. Są szybkie i łatwe w obsłudze, a ich sercem jest ChromeOS. To bezpieczny system, na którym można polegać, a z którego wygodnie korzysta się każdego dnia. Środowisko to sprawdzi się podczas użytkowania w domu, ale bez problemu poradzi też sobie z wyzwaniami codziennej pracy czy nauki, także zdalnej, która staje się coraz bardziej powszechna. A najlepsze jest to, że cały czas poruszamy się w ramach naszego konta Google, z którym synchronizowane są historia, zakładki, pliki i kopie zapasowe, dzięki czemu w przypadku utraty czy kradzieży urządzenia dane będą one bezpieczne w chmurze. Więcej informacji o Chromebookach i o tym, gdzie można je kupić znajdziecie tutaj.