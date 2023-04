Konto firmowe a konto indywidualne – jakie są różnice?

Konto firmowe czy indywidualne?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy prowadząc biznes, trzeba zakładać konto firmowe. Przepisy mówią co prawda, że każdy właściciel firmy musi mieć konto w banku, nie precyzują jednak, jaki ma to być rodzaj rachunku. Mając działalność gospodarczą, nie ma zatem obowiązku posiadania konta firmowego – płatności firmowych można dokonywać także z konta prywatnego.

Są jednak pewne warunki: konto indywidualne (osobiste) może posiadać mikroprzedsiębiorca zatrudniający do 10 osób, jeśli nie wykonuje jednorazowych transakcji o wartości większej niż 15 tys. euro oraz nie prowadzi rozliczeń z podmiotami gospodarczymi. W innym wypadku powinien założyć konto biznesowe. Który rodzaj konta – indywidualne czy firmowe – będzie zatem lepszym rozwiązaniem dla małych przedsiębiorców? Postaramy się rozwiać te wątpliwości.

Konto osobiste – czym się charakteryzuje?

Konto osobiste, inaczej nazywane rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR), to podstawowy produkt bankowy skierowany do klientów indywidualnych (choć, jak już wiesz, może być ono także używane do celów związanych z działalnością gospodarczą). Dzięki niemu można bezpiecznie przechowywać środki (np. wypłatę lub emeryturę), wykonywać przelewy czy płacić kartą za zakupy. Posiadanie konta osobistego jest też niezbędne, aby założyć lokatę terminową czy rachunek maklerski.

Istnieje kilka rodzajów kont osobistych, m.in.:

konto standardowe (podstawowe),

konto dla studentów,

konto dla młodych,

konto dla dzieci,

konto premium (dla wymagających klientów).

Konto firmowe – co to jest?

Konta firmowe są przeznaczone dla przedsiębiorców, a tym samym są lepiej dopasowane do ich potrzeb. Banki często oferują właścicielom firm dodatkowe benefity, takie jak: 0 zł za przelewy do ZUS i US, premie za podpisanie umowy o produkt kredytowy, umowy o leasing lub pożyczkę leasingową czy też 0 zł za przelewy internetowe Elixir w PLN. Nawet jeżeli teoretycznie nie musisz zakładać konta firmowego, warto rozważyć taką opcję.

Zaletą posiadania konta firmowego są też specjalne e‑usługi w bankowości internetowej, niezwykle istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy. Na przykład w Santander Bank Polska dostępne są:

eKsięgowość,

eFaktoring,

eWadia,

eUmowy,

eZdrowie,

Poznaj bliżej wszystkie rodzaje kont firmowych na: https://www.santander.pl/firmy/konta.

Konto firmowe i konto indywidualne – różnice

Konto firmowe umożliwia oddzielenie finansów prywatnych od firmowych, co jest bardzo wygodne i pozwala kontrolować wydatki związane z prowadzeniem działalności. Dodatkowo daje dostęp do produktów finansowych, które nie są dostępne dla klientów indywidualnych, np. wysokich limitów kredytowych czy kredytów obrotowych. Ponadto opłaty bankowe związane z kontem biznesowym można wliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Część przedsiębiorców sądzi, że założenie i prowadzenie konta na firmę wiąże się ze zdecydowanie większymi kosztami niż posiadanie konta indywidualnego. Nie zawsze tak jest. Obecnie banki mają w swoich ofertach bardzo atrakcyjne propozycje dla biznesmenów, takie jak brak opłat za: prowadzenie konta, przelewy internetowe w PLN, realizację poleceń zapłaty i zleceń stałych czy przelewy natychmiastowe BlueCash.