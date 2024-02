OnMail: najlepsza alternatywa dla Gmaila i Outlooka

Są oczywiście jeszcze takie rozwiązania jak Apple Mail, ale z istotnym ograniczeniem czy w pełni płatne usługi pocztowe. Nie zapominam też o Proton Mail czy Tuta Mail, ale umówmy się, że to raczej demonstracyjne pakiety dla płatnych opcji, bo 0,5 GB czy 1 GB miesięcznie na pocztę e-mail to zdecydowanie za mało. Chyba, że korzystamy z niej na zasadzie odczytaj - usuń.

W końcu też nasze portale udostępniają darmowe skrzynki, ale płacimy tu cenę w postaci zalewu e-maili reklamowych, które sprawiają, że to propozycja, której daleko do wygodnej i użytecznej. Do wyjątków należy tu jedynie poczta INT.pl.

Inaczej to wygląda jeśli chodzi o serwis pocztowy OnMail. Przede wszystkim mamy tu 10 GB pojemności w darmowej wersji i 100 MB na pojedynczy załącznik, co wydaje się wystarczające na wygodne korzystanie ze skrzynki i porównywalne z przestrzenią dostępną w darmowej wersji Gmail czy Outlook.

Oczywiście, w przypadku Gmail i Outlook możemy mieć pewność, że usługa nie zniknie w perspektywie wielu najbliższych lat, ale i Edison to firma, która działa on 2011 roku, klient poczty e-mail Edison Mail od 2016, a serwis pocztowy OnMail od 2021 roku i mimo przejęcia w zeszłym roku przez Yipit, nadal te usługi są i będą rozwijane. W odróżnieniu od niedawanego zakupu serwisu pocztowego Skiff Mail przez Nation, w wyniku którego użytkownicy stracą swoje adresy za pół roku.



No dobrze, a co na dziś oferuje OnMail? Nowe konto możecie założyć na tej stronie, mimo kilkuletniej obecności na rynku nadal wiele prostych adresów jest jeszcze wolnych,- przynajmniej takich, których już nie założycie na Gmail czy Outlook, bez udziwnień w postaci cyferek i innych dodatków.



Mamy tu obsługę filtrów, według których możemy kierować przychodzącą korespondencję do osobnych zakładek - coś jak w Google: Główne, Oferty i Społeczności, tylko z pełną kontrolą nad tym. Są też etykiety, kalendarz czy moduł do książki kontaktowej.



Z użytecznych funkcji mogę wymienić też opcję filtrowania przychodzącej korespondencji od nieznanych nadawców. W przypadku, gdy otrzymacie nową wiadomość od takiego nadawcy, nie trafi ona do skrzynki jak i każda kolejna, póki jej nie zaakceptujecie.



Co z moją dotychczasową pocztą? Jest opcja importu poczty od znanych dostawców czy po IMAP, można też ustawić przekierowanie nowej poczty na skrzynkę w OnMail.



Oczywiście, skorzystacie tu też z aplikacji mobilnej, dostępnej na urządzenia z Androidem - OnMail w Google Play i z iOS na pokładzie - OnMail w App Store. To mega przyjemna, szybka i przyjazna dla oka aplikacja, bez jakiś specjalnych udziwnień i wodotrysków. Skorzystacie z jej poziomu ze wszystkich opcji dostępnych w webowej wersji, włączając w to kalendarz, kontakty czy blokowanie nieznanych nadawców, no i również stworzycie tu własne etykiety lub filtry do poczty przychodzącej.



Nie uświadczycie tu też żadnego spamu, mam skrzynkę na OnMail od września 2021 roku i ani razu nie otrzymałem tu niechcianej korespondencji, a i folder spam jest od początku pusty. To oczywiście zasługa tego, że nie zostawiam tego adresu po sieci, ale też tego, że baza nie jest udostępniana na zewnątrz.