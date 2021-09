Według danych portalu Wirtualnemedia.pl, który co jakiś czas opracowuje statystyki korzystania z darmowej poczty e-mail w Polsce, najbardziej popularną jest Gmail, a TOP 10 zamyka poczta INT.pl, to akurat dwie poczty, które nie rozsyłają niechcianego spamu do swoich użytkowników.

Najpopularniejsza poczta e-mail w Polsce

Przyjrzyjmy się najpierw temu raportowi, sporządzonemu przez Wirtualnemedia.pl na podstawie nowego badania Mediapanel. To zestawienie z października zeszłego roku, ale nie sądzę aby wiele się od tego czasu zmieniło.

Czołowe serwisy mailowe w październiku 2020 roku (Badanie Mediapanel) Wirtualnemedia.pl Domena Audyt Realni użytkownicy Zasięg google.com - serwisy mailowe nie 10 443 168 36,02% wp.pl - serwisy mailowe tak 6 387 336 22,03% onet.pl - serwisy mailowe tak 3 843 288 13,26% o2.pl - serwisy mailowe tak 2 868 696 9,90% interia.pl - serwisy mailowe tak 2 612 736 9,01% gazeta.pl - serwisy mailowe tak 596 808 2,06% int.pl tak 123 120 0,42%

Bezsprzecznym liderem obecnie w Polsce jest poczta Gmail, z której miesięcznie korzysta już ponad 10 mln użytkowników, co daje jej udział w rynku na poziomie 36%. Na drugim miejscu jest poczta WP.pl - ponad 6,3 mln użytkowników, a podium zamyka poczta Onet.pl - prawie 4 mln użytkowników.

Na ostatnim miejscu ku mojemu zdziwieniu jest poczta INT.pl, uruchomiona 5 lata temu, a więc nie jest to nowość, która zaraz może zniknąć z rynku i co więcej to jedyna darmowa polska usługa poczty e-mail bez spamu. Sam wielokrotnie to sprawdzałem przez te wszystkie lata.

Poczta bez spamu - czy to możliwe?

Odpowiadając na te pytanie, muszę najpierw rozróżnić tu dwie kwestie. Spam generowany przez różne serwisy, głównie zza granicy, które zbierają adresy z sieci, z wycieków czy różnych baz danych i rozsyłają masowo niechciane wiadomości. Przed takim spamem można się ustrzec tylko, jeśli nie zostawiamy swojego adresu w sieci i nie zakładamy na nie kont w serwisach internetowych.

Drugi typ niechcianych wiadomości to wiadomości reklamowe rozsyłane przez dostawców darmowych skrzynek e-mail, czyli głównie portali internetowych, od ich partnerów handlowych. Na które de vacto się godzimy, zakładając i korzystając z takiego darmowego konta.

Jak zorganizować pocztę bez spamu w praktyce?

Tak więc w zasadzie, jedynym sposobem na uniknięcie spamu w skrzynce, jest korzystanie z głównej poczty e-mail bez podawania jej adresu na zewnątrz. Możemy korespondować ze znajomymi czy rodziną za jego pomocą, a do zakładania kont w serwisach internetowych czy zapisywania się do newsletterów stworzyć osobną skrzynkę.

Najlepszym webmailem do założenia głównej skrzynki e-mail będzie wspomniana już poczta INT.pl, ale też Gmail oraz Outlook.com, czyli serwisy, które nie rozsyłają wiadomości reklamowych.

Od czego zależy liczba spamu w naszej skrzynce?

Jeśli chodzi o typowy spam, to jego liczba zależy od tego jak długo korzystamy z danego adresu w sieci i w ilu miejscach go zostawiliśmy w tym czasie.

W przypadku wiadomości reklamowych powiem, że to zależy. Dla przykładu Onet.pl rozsyła te wiadomości tylko jeśli się logujemy do naszej skrzynki. Dziś zalogowałem się na swój adres po długim czasie i od razu wpadły do odbiorczej, a nie ma żadnych poprzednich, które by przyszły w czasie gdy się nie logowałem.

Z kolei poczta WP regularnie śle takie wiadomości, czy korzystamy z naszej poczty czy nie. Prawdopodobnie, jeśli logowałbym się częściej dostawałbym ich więcej. Tak więc w obu przypadkach odpowiedź będzie taka sama - liczba spamu zależy od częstotliwości korzystania z danej poczty e-mail.

Darmowa poczta bez spamu: które usługi warto wybrać?

Wiem, że użytkownicy tych skrzynek, przyzwyczaili się przez lata do swojego adresu, na który też pewnie pozakładali różne konta w internecie, a na propozycje przeniesienia się na Gmail odpowiadają, że nie ma tam już prostych adresów. A i tak podpięcie tam konta WP.pl czy Interii, o2 i Onetu nie spowoduje od razu, że się pozbędą wiadomości reklamowych, które będą podążać za tym adresem.

Dlatego najlepszą propozycją dla nich na założenie czystej skrzynki, z prostym adresem i bez spamu będzie poczta INT.pl, która jakiś czas temu wdrożyła rozwiązanie, które rozwiązuje problem z podpinaniem innych adresów naznaczonych już spamem i wiadomościami reklamowymi, a przynajmniej sprawi, że nie będzie on tak uciążliwy.

Zacznijmy od prostego adresu. Tylko ponad 100 tysięcy kont na INT.pl powoduje, że z pewnością znajdziecie jakiś prosty adres dla siebie w domenie INT.pl, a nawet jeśli już jest zajęty możecie skorzystać z dodatkowej subdomeny nazwa.int.pl, w której w miejsce nazwa możecie wprowadzić dowolną końcówkę - nazwisko bądź poczta.

Jak już mamy założony prosty adres e-mail, możemy przejść do dodawania zewnętrznych kont, których możemy dodać aż 15, to powinno wystarczyć aby przenieść wszystkie możliwe skrzynki, które zgromadziliśmy do tej pory. Do dyspozycji jest nielimitowana pojemność poczty i ograniczenie wielkości załączników do 100 MB, nawet na Gmailu jest to cztery razy mniej.

Pytanie, co z całą masą wiadomości reklamowych, która będzie podążać za dodawanymi adresami na INT.pl? Otóż twórcy tej poczty wdrożyli rozwiązanie, które wyręczy nas w konieczności ich oznaczania jako spam.

Oprócz własnego systemu antyspamowego na INT.pl udostępniono opcję, która wszystkie wiadomości reklamowe sama będzie kierować do osobnego folderu. Jestem przekonany, że nie będą mieli problemu z rozpoznawaniem takich wiadomości, wszak mają doświadczenie w ich rozsyłaniu w rodzimej poczcie na Interia.pl.

W ten sposób można zacząć korzystać z czystej skrzynki w głównych folderach i w nich odbierać właściwe wiadomości z zewnętrznych kont, bez konieczności własnoręcznego odsiewania spamu reklamowego.

Jakie jeszcze usługi nie rozsyłają spamu, a mają jeszcze stosunkowo mało użytkowników, więc mają sporo wolnych prostych adresów? Myślę, że można spróbować założyć główną skrzynkę na ProtonMail czy Tutanota, ale oferują one małą pojemność, odpowiednio 0,5 GB i 1 GB, no i nie można tu podpinać zewnętrznych kont. Jeśli jednak nie potrzebujemy tej opcji, najlepszą propozycją będzie tu OnMail z 10 GB pojemności.

Czy płatna poczta bez spamu to mit, czy rzeczywistość?

Oczywiście zawsze możemy wykupić dostęp do poczty na Home.pl czy Nazwa.pl lub wykupić własną domenę i w niej założyć własną skrzynkę e-mail. Jednak nadal trzeba tu uważać na to jak z niej korzystamy i gdzie zostawiamy w sieci swój adres. Wystarczy jeden wyciek i nasza nawet płatna skrzynka również wypełni się niechcianymi wiadomościami.