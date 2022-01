Najlepsze alternatywy dla G Suite. Jest jedna darmowa opcja

Wczoraj użytkowników darmowej wersji G Suite, udostępnionej kilkanaście lat temu, „zaskoczył” komunikat o wyłączeniu jej do lipca tego roku i przełączeniu wszystkich kont na płatne wersje Google Workspace. Postanowiłem sprawdzić, jakie aktualnie są alternatywy w sieci do tej usługi.

Problemem w szczególności dotknięte są osoby, które podpięły pod darmową usługę G Suite własną domenę i stworzyły po kilkanaście kont poczty email dla siebie, znajomych, rodziny czy współpracowników.

Wykupienie hostingu i podpięcie własnej domeny pod pocztę e-mail

Jakie są obecnie alternatywy dla osób prywatnych? Można oczywiście przenieść taką domenę do któregoś z hostingów i wykupić przestrzeń do obsługiwanych kont pocztowych. Jednak, mimo zwykle nielimitowanych skrzynek pocztowych, limitowany jest albo ruch na hostingu albo pojemność dysku, mówię o przystępnych cenowo opcjach.

Zwykle, za odnowienie po roku takiego hostingu zapłacimy około 600 zł rocznie, co daje nam 50 zł miesięcznie. Z kolei ograniczenie pojemności waha się w tej cenie od 70 GB do 300 GB, co daje nam przy na przykład przy 10 osobach/skrzynkach pocztowych od 7 GB do 30 GB pojemność na osobę/skrzynkę.

Poza tym, to zwykle goła poczta z miejscem na dysku w chmurze bez dodatkowych usług.

Microsoft 365 Family

Z innych alternatyw nie sposób nie wymienić opcji skorzystania tu z konta rodzinnego w Microsoft za 429,99 zł na roku lub za 42,99 zł miesięcznie możemy wykupić konto o pojemności 6 TB dla maksymalnie 6 osób (po 1 TB na głowę na dane, zdjęcia, pliki itp.), które mogą korzystać ze skrzynki Outlook o pojemności 50 GB z podpiętą swoją domeną i dostępem do aplikacji Microsoft.

Problemem jest tu sama domena, dostępna jest tu tylko opcja podpięcia domeny z GoDaddy, a ten usługodawca nie obsługuje przeniesienia domen .pl.

No i to tylko maksymalnie 6 osób, wykupywanie dla większej liczby osób to wydatek rzędu prawie 30 zł za osobę lub 20 zł za osobę (przy rozliczeniu rocznym), gdy wykupujemy firmowe konto Microsoft 365 Business Basic - to już lepiej pozostać w Google Workspace za tę samą cenę na osobę. Z kolei na osobę prywatną przy koncie Microsoft 365 Personal to wydatek rzędu prawie 30 zł miesięcznie lub 300 zł rocznie.

iCloud Mail z usługą iCloud+

Nieco ułatwione zadanie będą mieli tu użytkownicy urządzeń Apple, które już mają wykupioną usługę iCloud+. Podstawowa opcja iCloud Mail zapewnia darmowe 5G miejsca w chmurze z jedną skrzynką email i trzema aliasami. Jednak po wykupieniu dodatkowego miejsca włącza się nam usługa iCloud+.

I tak, przy zwiększeniu pojemności do 50 GB zapłacimy 3,99 zł miesięcznie, do 200 GB 11,99 zł, a do 2 TB 39,99 zł miesięcznie. Jednocześnie subskrybenci usługi iCloud+ uzyskają możliwość podpięcia do swojego konta do pięciu domen, a do każdej z nich po trzy adresy e-mail - link dla zalogowanych w iCloud.

Darmowa opcja z Zoho Mail

Jest też darmowa opcja, przy wykorzystaniu usług od Zoho, które niewiele odbiegają od możliwości znanych nam z usług Google. Jak wygląda korzystanie z nich dokładnie opisywałem Wam w tym wpisie - Jeśli nie Gmail czy Outlook, to co? Sprawdźcie Zoho Mail - kompletny i bez spamu.

Zoho umożliwia przy tym podpięcie własnej domeny zupełnie za darmo. Jak to zrobić opisywałem Wam z kolei przy okazji wpisu - Jak założyć darmową pocztę email we własnej darmowej domenie dla całej rodziny. To był poradnik dla darmowej domeny na Freenom, ale myślę, że bez problemu podepniecie pod swoje konto własną, wykupioną już wcześniej gdzie indziej. Kiedy pisałem ten poradnik, w ten sposób można założyć do 25 skrzynek pocztowych - każda po 5 GB pojemności, aktualnie limit ten obniżono bodajże do 5 skrzynek.

Konta dla firm mają tu dużo większe możliwości, ale kosztują od 0,90 euro do 3 euro za użytkownika.

Inne dostępne alternatywy

Można też przenieść się do płatnych kont e-mail w nieco niższej cenie lub podobnej (za użytkownika), co w płatnym Google Workspace w takich serwisach jak Tutanota, gdzie w najtańszej wersji zapłacimy 1 euro za jednego użytkownika (1 GB pojemności) lub 4 euro miesięcznie i 2 euro za każdego kolejnego użytkownika (10 GB pojemności).

Podobna opcja dostępna jest też w serwisie Fastmail. Z tą różnicą, że możemy tu wykupić konto Standard (30 GB pojemności) za 5 dolarów miesięcznie za użytkownika lub podpiąć do niego własną domenę i udostępnić ją użytkownikom z wykupioną najtańszą opcją Basic (2 GB pojemności) za 3 dolary miesięcznie.

Na koniec propozycja dla pojedynczych użytkowników, którzy mogą założyć konto w serwisie OnMail.com za 4,99 dolarów miesięcznie lub 49,99 dolarów rocznie - do dyspozycji dostaną 100 GB pojemności, limit 250 MB na załącznik i możliwość podpięcia własnej domeny czy prostego importu konta e-mail od Google.