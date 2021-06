Nie, drogie Vivo. Nie potrzebujemy tabletów z Androidem

Era post-PC nadeszła, ale nie dzięki tabletom

Hasło „era post-PC” było mocno nadmuchane. Podobnie jak inne promowane przez media trendy mające całkowicie odmienić nasze podejście do elektroniki. I to właśnie tablety miały zabić komputery, producenci wręcz oszaleli pokazując nowe urządzenia, a kupowanie tabletu było w modzie. Nikt tak naprawdę nie wiedział do czego go potrzebuje, co może na nim zrobić, ale sprzedaż się kręciła. Ba, nawet w Polsce powstawały serwisy technologiczne mające w nazwie tę właśnie kategorię sprzętu (pozdrawiam Kasię). Jeśli jednak spojrzeć na to, co faktycznie ludzie kupowali, najczęściej chodziło jednak o ultra-tanie urządzenia, które przycinały już po wyciągnięciu pudełka. Na takim sprzęcie można było jedynie oglądać YouTube, zgrać jakieś pliki wideo i pograć w bardzo proste gry. Ostatecznie tanie tablety przejęły dzieci, a dorośli wrócili do swoich komputerów. Mówię jednak o rynku tabletów z Androidem, bowiem Apple ze swoimi iPadami poradziło sobie rewelacyjnie i zdarzało mi się słyszeć na lotniskach pytanie „czy mam w plecaku iPada„. Nie tablet, ale właśnie iPada. Stał się on więc synonimem tego segmentu urządzeń i do dziś sprzedaje się najlepiej, przez co zdominował rynek.

Patrząc jednak szerzej na hasło „era post-PC” i za klasycznego PC-ta biorąc duże stacjonarne pudło, wygląda to nieco inaczej. Cienkie i lekkie ultrabooki przestały być towarem dla dobrze zarabiających biznesmenów i dyrektorów banków, stając się normalnym domowym komputerem i nieodłącznym narzędziem pracy przeciętnego człowieka siedzącego za tak zwanym biurkiem. Dodatkowo mnóstwo aktywności, tych prywatnych i służbowych, przeskoczyło na małe ekrany smartfonów. Te potrafią dziś prawie to samo co komputer i jeśli ktoś nie korzysta z dużych programów wymagających dodatkowo dużej mocy obliczeniowej, daje radę pracować z poziomu smartfona. Co więcej – popularne narzędzie doczekały się wersji mobilnych, które nie są oczywiście kopią 1:1, ale oferują bardzo duże możliwości. Gdzie w tym wszystkim są tablety, szczególnie te z Androidem? Nigdzie. A i generalnie o tym, że najlepszym tabletem jest iPad pisaliśmy już wielokrotnie – niezależnie od tego czy mówimy o modelu pro, czy tanim „szkolnym/budżetowym” modelu – tak po prostu jest, nie nawet co o tym dyskutować

Vivo postanowiło zrobić swój pierwszy tablet. Serio

Jeśli wierzyć serwisowi ithome, Vivo pracuje nad własnym tabletem i zamierza go wypuścić w czwartym kwartale tego roku, celując z początkiem sprzedaży w okres świąteczny. Myśląc pewnie, że wszyscy będą chcieli wrzucić ich nowe urządzenie do pudełek, przewiązać tasiemką i położyć pod choinką. Tyle tylko, że tak się nie stanie.

O tym, że firma faktycznie pracuje nad urządzeniem przekonuje patent, który możecie zobaczyć poniżej.