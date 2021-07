OnePlus Nord 2 – co pokazuje następca bardzo udanego modelu?

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.1, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS, NavIC, 5G,

USB-C, czytnik linii papilarnych w ekranie, brak gniazda minijack,

aparaty z tyłu: 50 MPix, f/1.8, PDAF, OIS (główny), 8 MPix, f/2.3, 118˚(szeroki kąt), 2 MPix, f/2.4(macro),

aparat z przodu: 32 Mpix, f/2.5,

bateria 4500 mAh, ładowanie 65 W,

cena: 1899 zł (8+128), 2349 zł(12+256)

Czy warto się zainteresować OnePlus Nord 2?

Jeżeli zobaczymy na to, jak wygląda nowy Nord, zauważymy spore zmiany względem oryginalnego Norda. Czy wszystkie są „na plus”, zobaczymy, kiedy będziemy mieli możliwość przetestować smartfon. To, co można powiedzieć, patrząc na samą specyfikację, to (oprócz nowego wyglądu) przede wszystkim zmiana producenta SoC, która zapewne nie spodoba się fanom Snapdragonów. Mediatek Dimensity 1200 powinien na papierze wypadać lepiej, szczególnie pod kątem grafiki. Sporemu przemodelowaniu uległy aparaty – główny to teraz czujnik Sony IMX766 (zamiast IMX 586), co powinno pozwolić smartfonowi na lepsze zdjęcia w nocy. Mamy tu też ładowanie 65W – ciekawe czy to dzięki temu, że OnePlus jest już pod skrzydłami Oppo.