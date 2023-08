Samodzielna wymiana podzespołów i niemal 10 lat aktualizacji. Fairphone 5 zawstydza konkurencję!

Fairphone idzie pod prąd — i jest to wielki komplement

Fairphone to smartfony, które są stworzone w sposób odpowiedzialny i taki, który ułatwia naprawę. Jak jakiś czas temu informował Krzysztof Rojek, Fairphone 4 okazał się sukcesem, pomimo, że nie miał najlepszej specyfikacji. Producent znalazł jednak swoją niszę i trzyma się zasady, by jego telefony można było w prosty sposób rozebrać i naprawić każdy moduł, których łącznie jest jedenaście. W nowym smartfonie bez problemu będzie można wymienić ekran (jest przykręcany, a nie przyklejany) moduł kamery, głośnika czy baterii, a nawet gniazda minijack. Wszystko to przykryte jest obudową, która mocowana jest na klipsy, dając łatwy dostęp do podzespołów.

Źródło: Fairphone

Producent dumnie informuje, że żadna część Fairphone'a nie jest przyklejona, więc można go naprawić samodzielnie. Zamiast wysyłać cały telefon do naprawy lub kupować nowy, można zamówić część i naprawić ją w ciągu kilku minut. To oszczędność kosztów nowego telefonu i umożliwienie zachowania tego, którego posiadamy. Firma ponadto mówi, że ponad 70 procent materiałów wykorzystanych przy produkcji Fairphone’a 5 pochodzi z recyklingu i jest dobre dla planety: „Poprawiamy przejrzystość łańcucha dostaw i bierzemy odpowiedzialność za nasz ślad materialny”.

Podzespoły, czyli specyficzne wybory, które mają mnóstwo sensu

Sercem Fairphone’a 5 jest Qualcomm QCM6490 — i jest to wybór niezwykle niecodzienny, gdyż ten SoC nie jest w ogóle wykorzystywany w smartfonach. Qualcomm zapewnia jednak wsparcie do 2031 roku; i właśnie dlatego trafił on do Fairphone’a 5. Smartfon ten ma zagwarantować 8 lat wsparcia stałych aktualizacji Androida, co jest wręcz niemożliwym wynikiem. Co z samą wydajnością tego chipu? Możemy mówić tutaj o poziomie Snapdragona 778. Nie ma więc wstydu.

Źródło: Fairphone

Do tego mamy tutaj 8 GB pamięci RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci do użytku własnego. Bateria za to ma 4200 mAh z ładowaniem 30 W. Wrażenie mogą robić również aparaty (które, przypomnijmy, można wymienić) — z tyłu znajdują się dwa obiektywy o rozdzielczości 50 MP. Taką samą jakość ma kamera selfie, więc jest tutaj naprawdę nieźle. Wyświetlacz to ma 6.43 cala i jest to ekran AMOLED FullHD+ z odświeżaniem 90 Hz. Telefon jest dostępny w trzech kolorach: czarnym, niebieskim i przezroczystym.

Fairphone 5 — specyfikacja techniczna

Procesor: Qualcomm QCM6490;

Pamięć RAM: 8 GB;

Pamięć na dane: 128 GB lub 256 GB;

Bateria: 4200 mAh;

Ładowanie: 30 W;

Aparat: 2 obiektywy po 50 MP;

Kamera selfie: 50 MP;

Wyświetlacz: 6.43″ AMOLED FullHD+;

Odświeżanie ekranu: 90 Hz;

Cena: 699 euro.

Źródło: Fairphone

Fairphone 5 — cena i data premiery

Fairphone 5 został wyceniony na 699 euro, więc jego cena w naszym kraju będzie wynosić ponad 3 tysiące złotych. Smartfon można już dziś zamawiać ze strony producenta, a dostawy są zaplanowane od 15 do 21 września. Planujecie kupić Fairphone'a? Co sądzicie o całym projekcie? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Fairphone

Źródło, grafika wyróżniająca: Fairphone