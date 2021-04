Specyfikacja OnePlus 9 Pro

Ekran

AMOLED 6,7 cala

rozdzielczość 1440 na 3216 pikseli (525 ppi)

odświeżanie 120 Hz HDR10+

Aparaty

Główny 48 Mpix, Sony IMX789, f/1.8, OIS, EIS

Szeroki: 50 Mpix, Sony IMX766, f/2.2

Tele: 8 Mpix, f/2.4 Mono: 2 Mpix

Podzespoły

Snapdragon 888



Adreno 660

12 GB RAM LPDDR5

256 GB na dane



UFS 3.1

brak złącza na karty microSD

Wygląd i wykonanie OnePlus 9 Pro

Jeśli chodzi o wykonanie, naprawdę trudno cokolwiek OnePlusowi 9 Pro zarzucić. No może poza tym, że smartfona nie chroni najnowsze szkło, ale poprzednia generacja Gorilla Glass. Spełnia za to normę wodoodporności IP68, możecie więc go spokojnie topić z nadzieją, że ewentualna gwarancja będzie wchodziła w grę.

Przyjemnie zaokrąglone krawędzie, delikatna smukła aluminiowa ramka na którą bardzo ładnie zachodzą szklany ekran i plecki sprawiają jakby obudowa płynęła i zlewała się w jedną bryłę. Wysepka na aparaty wystaje minimalnie i w bardzo ładny sposób jej matowe, nieco mleczne wykończenie komponuje się z lustrzanym tyłem. No właśnie, lustrzany tył. Ładny, ale kompletnie niepraktyczny, odbija się w nim wszystko, a odciski palców zbierają na potęgę. Zdecydowanie ciekawiej OnePlus 9 Pro wygląda w zielonym macie. Ja akurat dostałem również do testów karbonowe etui i praktycznie go z telefonu nie ściągałem. OnePlus ma wciąż bardzo lubiany przeze mnie fizyczny przycisk wyciszania.