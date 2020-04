OnePlus 8 oficjalnie pokazany. Najwyraźniej przecieki znowu zepsuły zabawę

OnePlusy to niezmiennie uwielbiane przez użytkowników smartfony. Co prawda na przestrzeni lat sporo się zmieniło — i najważniejszy argument sprzed lat (czyli ich cena) już odpadł, ale poza tym że sprzęty te zdrożały, to w każdym stopniu stały się też lepsze. A nadchodzący One Plus 8 doczeka się nawet bezprzewodowej ładowarki z wentylatorem. W ostatnich tygodniach coraz więcej informacji na temat OnePlus 8 wycieka do sieci. A ostatnie oficjalne materiały firmy zdradzają co nieco na temat tego, jak będzie wyglądało najnowsze urządzenie firmy. I najwyraźniej dotychczasowe przecieki — jak to zwykle bywa — się nie myliły. Tym co niewątpliwie przykuwa również uwagę jest… kolor urządzenia. Bo na poniższej zajawce OnePlus 8 w kolorze Glacial Green wygląda świetnie!

OnePlus 8: od szkiców, do finałowego wyglądu

To wideo zbyt wiele nie zdradza, ale jest już fajną zajawką która skutecznie zaostrza apetyt przed daniem głównym: czyli zbliżającą się wielkimi krokami oficjalną prezentacją rodziny smartfonów OnePlus 8 w całej okazałości. O wyglądzie OnePlus 8 plotkuje się już od kilku dobrych tygodni — i nie da się ukryć, że to co widzimy na filmiku do złudzenia przypomina konstrukcję zaprezentowaną przez EvLeaks. Na zaskoczenie więc nie ma co liczyć, ale nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawy wariantów kolorystycznych. Ta zieleń wygląda intrygująco. Elementem o który obawiam się najbardziej pozostaje nie wygląd, a cena nowych OnePlusów. Bo choć najtańszy z zestawu, OnePlus 8 Lite, ma kosztować około 2000-2100 PLN, to jego mocniejsi bracia mają być bardziej kosztowni. Ceny One Plus 8 mają zaczynać się od 719, a kończyć na 829 euro. One Plus 8 Pro w najbogatszej wersji miałby być wyceniony na 1019 euro…