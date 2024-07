Każdy z nowych produktów OnePlus przynosi coś nowego, łącząc nowe technologie z eleganckim designem. Czy warto zainwestować w te nowości od OnePlus? Na recenzje i testy przyjdzie jeszcze czas. A tymczasem poznajmy parametry i innowacje, które oferują główni bohaterowie najnowszego "rozdania" w portfolio marki. Oto czego można było się dowiedzieć o urządzeniach podczas OnePlus Summer Launch Event.

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 4 łączy w sobie elegancki design i zaawansowaną technologię. To pierwszy smartfon z 5G od OnePlus z metalową obudową, wykonany z frezowanego aluminium. Urządzenie jest dostępne w trzech wersjach kolorystycznych. OnePlus Nord 4 napędza procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, wspierany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Bateria o pojemności 5500 mAh z szybkim ładowaniem SUPERVOOC o mocy 100 W zapewnia długotrwałą pracę i szybkie uzupełnianie energii. Na pokładzie nie zabrakło również obiektywu 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu. Do dyspozycji mamy także 8-megapikselowy ultraszerokokątny obiektyw i 16-megapikselowy aparat przedni do selfie. OnePlus Nord 4 otrzyma cztery główne aktualizacje Androida i sześć lat aktualizacji zabezpieczeń, co czyni go inwestycją na dłuższy czas.

AI w OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 4 oferuje również narzędzia AI zwiększające produktywność. Zbudowany w oparciu o model językowy Google Gemini (LLM), AI Toolbox to nowy dodatek do inteligentnego paska bocznego. W jego skład wchodzą takie funkcje, jak: Pisanie AI, Mowa AI oraz Podsumowanie AI. OnePlus Nord wykorzystuje także AI do ulepszania zdjęć. Oprócz funkcji Gumka AI, która usuwa niechciane obiekty z obrazów, smartfon oferuje nowe narzędzia, takie jak: AI Best Face, AI Clear Face i Inteligentne wycinanie AI 2.0

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad 2 to flagowy tablet marki, który doskonale sprawdzi się zarówno w pracy, jak i podczas codziennego użytkowania. Wyposażono go w procesor Snapdragon 8 Gen 3. Tablet ma 12,1-calowy wyświetlacz 3K oferujący jasność na poziomie 900 nitów i rozdzielczość 3000x2120 pikseli. Dzięki sześciu głośnikom rozmieszczonym po obu stronach urządzenia użytkownik może cieszyć się lepszym dźwiękiem. OnePlus Pad 2 posiada baterię o pojemności 9510 mAh, która wytrzymuje do 43 dni w trybie czuwania. Technologia SUPERVOOC Flash Charge pozwala na pełne naładowanie w 81 minut. Tablet dostępny jest w szarym kolorze Nimbus Gray. Będzie go można go kupić "solo" lub razem z akcesoriami, takimi jak rysik OnePlus Stylo 2 i klawiatura OnePlus Smart Keyboard.

OnePlus Watch 2R

OnePlus Watch 2R to najnowszy smartwatch marki. Dzięki architekturze Dual-Engine wykorzystującej układy Snapdragon W5 i BES 2700 MCU, zegarek oferuje do 100 godzin zwykłej pracy lub do 48 godzin intensywnego użytkowania. Wyposażony w najnowszą wersję Wear OS 4, OnePlus Watch 2R oferuje dostęp do ulubionych aplikacji i usług Google, takich jak Asystent Google, Mapy czy Portfel. Smartwatch posiada baterię o pojemności 500 mAh, która może być szybko naładowana dzięki technologii VOOC 7,5 W. OnePlus Watch 2R dostępny jest w dwóch kolorach: zielonym i szarym. Zegarek spełnia normy 5ATM oraz IP68. Ponadto urządzenie oferuje ponad 100 trybów dostosowanych do różnych dyscyplin sportu oraz zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia, w tym analizę snu i ocenę poziomu stresu.

OnePlus Nord Buds 3 Pro

Na koniec OnePlus Nord Buds 3 Pro, czyli przystępne cenowo słuchawki TWS, które oferują redukcja szumów (ANC) do 49 dB. Dzięki funkcjom Smart Noise Cancellation i Crystal Clear Call, słuchawki zapewniają poprawione wrażenia dźwiękowe. Tytanowy przetwornik o średnicy 12,4 mm ma odpowiadać za głębokie i dynamiczne basy, a algorytm BassWave™ 2.0 poprawiać jakość dźwięku. Słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro oferują do 12 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu i 44 godziny z etui ładującym. Szybkie ładowanie zapewnia 11 godzin odtwarzania muzyki po zaledwie 10-minutowym podłączeniu do ładowarki. Słuchawki łączą się z różnymi urządzeniami za pomocą technologii Bluetooth 5.4 i funkcji Dual Connection.

Nowości OnePlus: Oferty na start

Smartfon OnePlus Nord 4 oraz smartwatch OnePlus Watch 2R są już dostępne w sprzedaży w Polsce. Marka przygotowała specjalne oferty na start. Decydując się na zakup do 4 sierpnia br., można skorzystać z atrakcyjnych cen. OnePlus Nord 4 w konfiguracji 12GB+256GB jest dostępny za 1 999 zł, natomiast w konfiguracji 16GB+512GB za 2 399 zł. W prezencie do smartfona otrzymamy słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro. Z kolei kupując OnePlus Watch 2R do 4 sierpnia br., zapłacimy 999 zł. Urządzenia można zakupić m.in. poprzez sklepy internetowe x.kom.pl oraz mediaexpert.pl.

Dostępność nowych urządzeń OnePlus

Smartfon OnePlus Nord 4 jest dostępny w trzech wariantach kolorystycznych: srebrnym, zielonym i czarnym. Smartwatch OnePlus Watch 2R można zakupić w kolorach zielonym i szarym. Oba te urządzenia są już dostępne w sprzedaży w Polsce. Słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro wkrótce pojawią się w sklepie Allegro, a tablet OnePlus Pad 2 będzie dostępny w sprzedaży od sierpnia br.

Więcej informacji na temat wszystkich produktów zaprezentowanych podczas OnePlus Summer Launch Event można znaleźć na oficjalnej stronie marki.

źródło: informacje prasowe