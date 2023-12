Jedna z wielkich zalet iPhone’a pojawi się w smartfonie z Androidem!

Wibracje zastępują dzwonki w smartfonie — większość z nas ma wiecznie wyciszony telefon

Zdecydowana większość osób ma wiecznie wyciszony telefon — czy to ze względu na powiadomienia na nadgarstku i połączony smartwatch z telefonem, czy po prostu… z wygody. Nie bez powodu od dawna pojawiają się memy dotyczące tego, że kiedy przed seansem w kinie sięgamy po smartfon w celu wyciszenia go, to uświadamiamy sobie, że jest w takim stanie od kilku dobrych lat.

Pod tym względem absolutnie wyróżniają się iPhone’y. Chociaż może brzmieć to absurdalnie, no bo „to tylko wibracje”, to Taptic Engine od giganta z Cupertino jest czymś naprawdę wyróżniającym się na tle konkurencji. Okazuje się jednak, że teraz jedna z firm postanowiła dogonić Apple pod tym względem — a może nawet przegonić. Jest nią OnePlus.

OnePlus 12 z rewolucyjną technologią?

OnePlus 12 zbliża się wielkimi krokami i coraz więcej informacji napływa do nas w sprawie tego smartfona. Ponoć „dwunastka” ma jako pierwsza wykorzystywać Bionic Vibration Motor Turbo — i firma twierdzi, że ten silnik jest lepszy od tego, który można znaleźć w iPhonie. Ma on być bezkonkurencyjnie lepszy od wszystkich silników, jakie znajdują się obecnie na rynku. To z pewnością będzie rzecz warta sprawdzenia na samym początku, która paradoksalnie może bardzo pozytywnie wpłynąć na odbiór tego smartfona.

Źródło: OnePlus

To nie wszystkie nowości, jakie OnePlus chce wprowadzić we flagowcu z numerem „12” w nazwie. Poza tym ma być on wyposażony chociażby w ekran o maksymalnej jasności na poziomie 4500 nitów — a jeśli chcecie poznać więcej szczegółów na ten temat, to sprawdźcie tekst Kacpra Cembrowskiego, w którym są zebrane wszystkie informacje na temat OnePlusa 12, jakie poznaliśmy do tej pory.

Źródło: X (dawniej Twitter) / Shishir