OnePlus 11 już 4 stycznia

W chińskich mediach społecznościowych OnePlus nie tylko zapowiedział premierę swojego najnowszego smartfona, ale podał też podstawową specyfikację i trzeba przyznać, że robi ona wrażenie. Wszystkie możliwości smartfona poznamy już 4 stycznia, kiedy to OnePlus odsłoni karty i wkrótce potem wprowadzi urządzenie na swój macierzysty rynek. Wcześniejsza premiera w Państwie Środka nie jest dużym zaskoczeniem, wcześniej OnePlus często wprowadzał swoje nowe modele do oferty wcześniej w Azji, czy to w Chinach czy w Indiach, a reszta świata musiała czekać.

Dobra wiadomość jest natomiast taka, że specyfikacja najnowszego flagowca nie zawodzi. Do dyspozycji będziemy mieli SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 wyposażony w przynajmniej 12 GB pamięci RAM i 128 GB szybkiej pamięci UFS 4.0. W droższych wersjach ilość pamięci RAM wzrośnie do 16 GB, a wbudowana pamięć na dane nawet do 512 GB, co już wielkim zaskoczeniem nie jest. Stosunkowo niewiele wiadomo na temat aparatów, firma wspomniała tylko, że ponownie przy ich tworzeniu współpracuje z marką Hasselblad.

OnePlus 11 zadebiutuje z systemem Android 13 z nakładką Color OS 13, która wzbudza wiele kontrowersji, po tym jak w odstawkę poszła chwalona nakładka Oxygen OS. Smartfon dostępny będzie w dwóch kolorach, matowym czarnym oraz błyszczącym zielonym, widocznym na zdjęciach. Ceny nie są jeszcze znane, ale można oczekiwać, że OnePlus będzie chciał pozostać konkurencyjny. Pozostałą specyfikację smartfona poznamy już za nieco ponad tydzień.