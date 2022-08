OnePlus 10T oficjalnie. Firma zapowiada powrót do korzeni

Już w jednym z pierwszych wystąpień wiceprezes OnePlus w Ameryce Północnej Christian Andersen stwierdził, że firma odeszła od swoich ideałów, przez co straciła zaufanie użytkowników. Podziękował im za słowa krytyki, jakie spadały na nią w ostatnich latach. „Słyszymy was głośno i wyraźnie” – mówił, zapowiadając jednocześnie powrót do korzeni. A to oznacza, że OnePlus skupi się znów na wydajności, szybkości i oprogramowaniu.

Zalety modelu OnePlus 10T przedstawiał Tuomas Lampen, który odpowiada za firmę w Europie. I mówił głównie o wydajności. Po pierwsze – o najnowszym zaawansowanym systemie chłodzenia, który jest aż o 60 proc. większy niż w modelu 10 Pro. Dzięki temu smartfon nie ma podobno problemów z przegrzewaniem się. Potrafi także zachować najwyższą wydajność nawet po godzinie grania w najbardziej wymagające gry. Lampen pokazał także specjalnie skonstruowany case, który ma chłodzić rozgrzany smartfon.

Kolejną ważną rzeczą na którą zwracano uwagę jest trzymanie zakładek w pamięci. Przy 16 GB RAM w najmocniejszej wersji urządzenia 10T ma trzymać w niej 35 aplikacji, między którymi można się poruszać bez przeładowywania.

Oczywiści ważne jest też ładowanie i bateria. Ładowarka w 10T ma moc 150W i w 3 minuty ogniwo zostanie naładowana do 28 proc.

O wiele mniej uwagi poświęcono aparatom. Zestaw kamer nie jest imponujący - mamy 50 MP obiektyw główny, 8 MP szeroki kąt i 2 MP makro plus 32 MP selfie. Obiektywy nie są również sygnowane marką Hasselblad, tak jak jest to w modelu 10 Pro.

Firma zwracała za to uwagę na budowę urządzenia. A ta bardzo przypomina OPPO Find X5 Pro. Tył jest wykonany z jednego kawałka szkła, razem ze specjalnie wyprofilowanym miejscem na aparaty. 10T nie ma również suwaka do zmiany profili dźwiękowych, co przez wiele lat było znakiem charakterystycznym tej marki.

Ceny OnePlus 10T

8/128 – 699 euro

16/256 – 799 euro

Specyfikacja OnePlus 10T

Wymiary: 163.00 x 75.40 x 8.75 mm;

Waga: 203.50 g;

Wyświetlacz: 6.7 cala, LTPO2, 120 Hz, AMOLED 1080 x 2412 pikseli, 394 PPI, Corning Gorilla Glass Victus;

Procesor: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, GPU Adreno 730;

Pamięć: 128 GB, 256 GB, RAM 8 GB, 16 GB, UFS 3.1;

Aparaty:

główny Sony IMX766 f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS; szeroki kąt 8 MP, f/2.2; makro 2 MP, f/2.4; selfie 32 MP, f/2.5.

Bateria: 4800 mAh, 150 W

Być może firma po chwilowej zapaści znowu mocniej zaistnieje też w naszym kraju. Nieobsadzone od jakiegoś czasu stanowisko Brand Communications Managerki w polskim oddziale OnePlus objęła Małgorzata Podstawka.