OnePlus 10T - wszystko co wiemy o nowym smartfonie przed premierą

Letnia premiera OnePlusa zbliża się wielkimi krokami. To małe święto dla wszystkich fanów marki, ale zgodnie z podtrzymywaną od lat tradycją — producent zdradza co nieco na temat smartfona już wcześniej. A kiedy dodamy do tego zestaw plotek, wyłania się obraz całości. Oficjalnie sprzęt poznamy w przyszłym tygodniu, 3 sierpnia. Ale nie ma na co czekać — już teraz rzućmy okiem na to jak będzie wyglądał nowy smartfon firmy!