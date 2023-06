Jak oglądać filmy na Androidzie? Poradnik

W dzisiejszym świecie smartfony czy tablety są naszym niezastąpionym towarzyszem, umożliwiając nam dostęp do niemal nieograniczonej ilości rozrywki. Jednym z najpopularniejszych sposobów wykorzystania tego potencjału jest oglądanie filmów bezpośrednio na ekranach urządzeń przenośnych.

Gdzie więc można znaleźć najnowsze produkcje filmowe, ulubione seriale czy klasyki kinematografii, które można oglądać na swoim smartfonie czy tablecie z systemem Android? W tym artykule skupimy się na wszystkich opcjach i platformach, które umożliwią skorzystanie z najlepszej rozrywki na urządzeniu z systemem Google.

Platformy streamingowe na urządzeniach z Android — najlepszy możliwy wybór?

Najpopularniejszą i najczęściej wykorzystywaną opcją są topowe platformy streamingowe, których aplikacje możemy pobrać wygodnie i bezpiecznie ze Sklepu Google Play, co otwiera przed nami całe mnóstwo możliwości cieszenia się topowymi produkcjami w każdym miejscu.

Netflix

Jedną z propozycji jest oczywiście Netflix, który oferuje ogromny wybór filmów i seriali. Dzięki aplikacji Netflix, możemy bezproblemowo przeglądać tysiące tytułów i znaleźć coś dla siebie w różnych gatunkach, od dramatów, przez komedie, horrory i thrillery, po familijne animacje. Ponadto, funkcja kontynuacji oglądania umożliwia wracanie do filmów i seriali w miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio oglądać, niezależnie od tego, czy korzystamy ze smartfona, tabletu czy innego urządzenia — do kiedy jesteśmy zalogowani na swoim koncie, wszystko jest ze sobą połączone. Wybrane treści można dodatkowo pobrać, aby mieć do nich dostęp w trybie offline.

Amazon Prime Video

Inną popularną platformą streamingową jest Amazon Prime Video. Usługa od firmy założonej przez Jeffa Bezosa oferuje bogaty katalog filmów i seriali, w tym ekskluzywne produkcje dostępne tylko na Amazonie. Dzięki aplikacji Prime Video możemy cieszyć się wysoką jakością obrazu i dźwięku na ekranie swojego smartfona z Androidem. Dodatkowo, Amazon Prime Video umożliwia również pobieranie treści, co pozwala na oglądanie filmów i seriali w trybie offline, idealnie nadając się do podróży czy odtwarzania w miejscach bez dostępu do internetu.

Disney+

Disney+ to kolejna platforma, której nie możemy przegapić. Znajdziemy tu nie tylko klasyki Disneya, ale również filmy i seriale z uniwersum Marvela, Gwiezdnych Wojen i wielu innych doskonałych uniwersów. Aplikacja Disney+ na smartfony z systemem Android zapewnia łatwy dostęp do treści dla dzieci i dorosłych, a funkcja tworzenia profilów pozwala każdemu użytkownikowi dostosować swoje własne preferencje oglądania.

HBO Max

Z topowych propozycji jest jeszcze HBO Max. Aplikacja na Androida oferuje wygodny interfejs i odświeżony design względem starego HBO GO, a do tego oferuje szeroki wybór filmów, seriali i programów telewizyjnych, które można oglądać na różnych urządzeniach, w tym smartfonach i tabletach z systemem Android. HBO Max znane jest z oryginalnych produkcji, takich jak Gra o tron, Westworld czy Chernobyl, a do tego mamy również dostęp do biblioteki klasycznych filmów i seriali, które obejmują różne gatunki. Możemy cieszyć się nawet klasykami kina, takimi jak Władca Pierścieni czy Harry Potter.

Odskocznia od poważnych treści, czyli YouTube

Nie samymi poważnymi i długometrażowymi produkcjami człowiek żyje. Jedną z popularnych aplikacji, która pozwoli nam na nieco luźniejsze i zabawniejsze seanse, jest YouTube, a dokładnie wersja Premium. Oferta subskrypcyjna od Google oferuje możliwość pobierania filmów, a także oglądania treści bez reklam. W ten sposób możemy cieszyć się swoimi ulubionymi filmami i kanałami na YouTube nawet wtedy, gdy nie mamy dostępu do internetu na swoim urządzeniu z Androidem.

Oglądanie filmów na Androidzie — inne opcje i alternatywy

To jednak nie wszystkie możliwości. Jakimi aplikacjami jeszcze warto się zainteresować?

VLC

Warto również wspomnieć o aplikacji VLC na Androida. To wszechstronny odtwarzacz multimedialny, który zapewnia użytkownikom wygodne i bogate doświadczenie podczas odtwarzania różnorodnych plików wideo i dźwiękowych na urządzeniach z systemem Android. VLC to narzędzie do odtwarzania filmów, seriali, muzyki i innych multimediów na smartfonach z Androidem. Wspiera szeroki zakres formatów plików, co oznacza, że można odtwarzać niemal każdy rodzaj plików wideo i audio bez konieczności instalowania dodatkowych kodeków.

Jedną z kluczowych cech aplikacji VLC na Androida jest jej prosty interfejs, który umożliwia łatwą nawigację i obsługę. Użytkownicy mogą swobodnie przeglądać swoje biblioteki multimediów, tworzyć listy odtwarzania, regulować głośność, kontrolować odtwarzanie, a także dostosowywać ustawienia dźwięku i obrazu, takie jak jasność, kontrast czy ekranowy efekt wizualizacji dźwięku.

Kodi

Aplikacja Kodi na Androida to kolejne zaufane narzędzie multimedialne, które pozwala na przeglądanie, organizowanie i odtwarzanie różnorodnych treści na urządzeniach z systemem Android. Kodi umożliwia odtwarzanie filmów, seriali, muzyki, zdjęć oraz innych multimediów z różnych źródeł. Aplikacja obsługuje wiele popularnych formatów plików i umożliwia korzystanie z lokalnych zasobów na urządzeniu, takich jak pamięć wewnętrzna czy karty SD.

Jednak to, co wyróżnia Kodi na Androida, to możliwość rozszerzenia funkcjonalności poprzez dodatki. Kodi oferuje szeroki wybór oficjalnych i nieoficjalnych dodatków, które umożliwiają dostęp do różnych źródeł treści, takich jak strumieniowe serwisy wideo, stacje radiowe, podcasty, a nawet i gry. Kodi posiada również zaawansowane funkcje organizacji bibliotek multimediów. Można tworzyć listy odtwarzania, grupować treści według różnych kryteriów, dodawać metadane i okładki, co ułatwia nawigację i znalezienie ulubionych materiałów.

MX Player

Kolejny odtwarzacz multimedialny, na który warto zwrócić uwagę, to MX Player. Aplikacja na Androida wyróżnia się zaawansowanymi funkcjami odtwarzania, które umożliwiają użytkownikom pełną kontrolę nad swoim doświadczeniem multimedialnym. Aplikacja obsługuje szeroką gamę popularnych formatów plików, w tym HD, 4K i nawet pliki wideo z kodekami rzadziej spotykanymi na innych odtwarzaczach.

Jedną z kluczowych cech MX Playera jest jego zaawansowany dekoder sprzętowy, który umożliwia płynne odtwarzanie wysokiej jakości treści wideo nawet na urządzeniach o mniejszej mocy obliczeniowej. To oznacza, że użytkownicy mogą cieszyć się kinowym doświadczeniem oglądania filmów, seriali i innych materiałów wideo na swoich smartfonach z Androidem. MX Player na Androida oferuje również wiele funkcji dostosowawczych. Można regulować jasność, kontrast, nasycenie i inne ustawienia obrazu w czasie rzeczywistym, aby zoptymalizować wygląd treści podczas odtwarzania.

Taka różnorodność i wielki wybór aplikacji sprawia, że każdy znajdzie dla siebie idealne rozwiązanie i będzie mógł cieszyć się filmową rozrywką dosłownie wszędzie.

