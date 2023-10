Grupa Polsat Plus i Polski Komitet Olimpijski zawarły umowę o długofalowej współpracy. Dzięki niej sieć Plus została Sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski. Na czym będzie polegała współpraca?

Sponsorowanie sportu jest jedną z najpopularniejszych form działań reklamowych. Logo sieci Plus już od dawna możemy obserwować chociażby na strojach siatkarskiej reprezentacji Polski. Już wkrótce ujrzymy je również na wielu innych arenach. Stanie się tak dzięki umowie sponsorskiej zawartej między Grupą Polsat Plus a Polskim Komitetem Olimpijskim. Dzięki niej Olimpijska Reprezentacja Polski i tworzący ją polscy olimpijczycy otrzymają konkretne wsparcie.

Grupa Polsat Plus i Olimpijska Reprezentacja Polski: współpraca na najbliższe lata

Zgodnie z przesłanym komunikatem Grupa Polsat Plus i sieć Plus zostały Sponsorami Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski na najbliższe cztery lata, z możliwością dalszego przedłużenia współpracy. Tak zawarcie umowy komentuje Zygmunt Solorz, założyciel i właściciel Grupy Polsat Plus.

Od lat wspieramy polski sport, finansujemy go, angażujemy się w jego promocję i tak jak miliony Polek i Polaków kibicujemy naszym sportowcom. Bycie częścią świata olimpijskiego i jego wartości, wspieranie sportu i polskich sportowców to wielki powód do dumy dla mnie, naszej firmy, jej pracowników i dla milionów naszych klientów. Mamy najlepszych kibiców na świecie, którzy są z naszymi sportowcami na dobre i na złe.

W praktyce oznacza to, że już wkrótce w oficjalnych materiałach Polskiego Komitetu Olimpijskiego zobaczymy taką grafikę:

Nowy sponsor na 104. rocznicę powołania PKOl

Ogłoszenie nowego sponsora, pod którego skrzydłami Olimpijska Reprezentacja Polski będzie mogła przygotowywać się i brać udział w kolejnych zmaganiach to jedno z najważniejszych wydarzeń towarzyszących 104. rocznicy powołania Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak o randze tego wydarzenia wypowiada się Prezes PKOl Radosław Piesiewicz.

Taki sponsor, jakim jest Grupa Polsat Plus i sieć Plus to brakujący i jakże ważny partner na naszej mapie. Jestem przekonany, że wspólnie jesteśmy w stanie dotrzeć do szerokiej grupy naszych odbiorców, kibiców i pokazać im, że duży sport zaczyna się od każdego z nas, a bycie członkiem Olimpijskiej Reprezentacji Polski zaczyna się od najmłodszych lat. Doceniając wartość marki i olbrzymi wkład w rozwój polskiego sportu mogę tylko dodać, że marzenia się spełniają i warto je realizować.

Czteroletnia umowa między Grupą Polsat Plus a PKOl zakłada w szczególności wsparcie podczas Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024 oraz XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo 2026.

Źródło: informacja prasowa