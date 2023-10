Gdzie oglądać Ligę Mistrzów? Transmisje sezon 2023/2024

Liga Mistrzów 2023/2024 - kto zwycięży?

W wielkim finale Ligi Mistrzów w poprzednim sezonie 2022/23, który odbył się 10 czerwca na stadionie imienia Ataturka w Stambule, doszło do starcia między zespołami Manchesteru City i Interu Mediolan. Ten mecz miał szczególne znaczenie, ponieważ dla obu drużyn minęło ponad 10 lat od ich ostatniego występu w finale tej prestiżowej rozgrywki. Manchester City zwyciężył wynikiem 1:0, a decydujący gol padł w 67. minucie, gdy Rodrigo wpakował piłkę do bramki rywali. To zwycięstwo przyniosło "Obywatelom" ich pierwszy triumf w historii tych rozgrywek, co było wielkim osiągnięciem. Mimo że Inter Mediolan miał więcej prób strzałów na bramkę oraz większą kontrolę nad piłką, musiał zadowolić się drugim miejscem, ponieważ nie byli w stanie znaleźć drogi do siatki rywali.

Tegoroczne rozgrywki Ligi Mistrzów 2023/2024 są naprawdę bardzo trudne do przewidzenia, ponieważ wiele drużyn ma szansę na sukces. Jednak według niektórych ekspertów i bukmacherów, faworytami są Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern Monachium i Inter Mediolan. Obrońca tytułu, który ma w swoim składzie gwiazdy takie jak Kevin De Bruyne, Phil Foden czy Riyad Mahrez prowadzony jest stale przez doświadczonego trenera Pepa Guardiolę, który już trzykrotnie wygrywał Ligę Mistrzów (dwukrotnie z Barceloną i raz z Bayernem Monachium). Manchester City ma też umownie łatwą grupę, więc wejście w sezon może być pełne zwycięstw. Oczywiście, nie można wykluczyć innych drużyn, które mogą sprawić niespodziankę i pokonać faworytów. Do takich zespołów należą między innymi Atletico Madryt, Real Madryt, Chelsea, Borussia Dortmund czy AC Milan. Jeszcze przed startem sezonu mówiło się, że czarny koniem może być Manchester United, ale ostatnie tygodnie pokazały, że drużyna Ten Haga zmaga się z dużymi kłopotami.

Nowy sezon Ligi Mistrzów - zespoły

Tegoroczna edycja UEFA Champions League 2023/2024 zapowiada się niezwykle ekscytująco, z udziałem wielu znakomitych drużyn z różnych krajów. Oto lista drużyn i polscy zawodnicy w ich składach:

Drużyny z Hiszpanii:

FC Barcelona - z udziałem Roberta Lewandowskiego, który jest jednym z najwybitniejszych napastników na świecie. Real Madryt Real Sociedad Atletico Madryt Sevilla FC.

Drużyny z Anglii:

Manchester City Manchester United Arsenal Londyn - z Jakubem Kiwiorem, który stał się ważnym graczem w drużynie Newcastle United

Drużyny z Włoch:

SSC Napoli - mistrz Włoch, z Piotrem Zielińskim w swoich szeregach. Lazio Rzym Inter Mediolan AC Milan

Drużyny z Niemiec:

Bayern Monachium Borussia Dortmund RB Lipsk Union Berlin

Inne drużyny:

FC Porto (Portugalia)

Benfica Lizbona (Portugalia)

SC Braga (Portugalia)

Paris Saint-Germain (Francja)

RC Lens - z Przemysławem Frankowskim (Francja)

PSV Eindhoven (Holandia)

Feyenoord Rotterdam (Holandia)

Szachtar Donieck (Ukraina)

Red Bull Salzburg - z Kamilem Piątkowskim (Austria)

Young Boys Berno - z Łukaszem Łakomym (Szwajcaria)

Royal Antwerp (Belgia)

Crvena Zvezda Belgrad (Serbia)

Celtic Glasgow (Szkocja)

Galatasaray Stambuł (Turcja)

FC Kopenhaga - z Kamilem Grabarą w składzie (Dania)

Liga Mistrzów 2023/2024 - gdzie oglądać online?

Polsat Box Go oferuje unikalny pakiet, który umożliwia dostęp do najważniejszych rozgrywek piłkarskich w zupełnie nowy sposób. Teraz mamy kontrolę nad swoim dostępem, ponieważ możemy przedłużać subskrypcję co miesiąc. Jeśli zależy nam na najwyższej jakości obrazu, wybrane mecze są dostępne w rozdzielczości 4K, co pozwoli poczuć się jeszcze bliżej stadionu. W ramach transmisji Ligi Mistrzów na Polsat Box Go otrzymujemy również unikalną nakładkę ze statystykami, która pozwoli nam śledzić wyniki, statystyki zawodników i wiele innych ciekawych informacji na żywo, co jeszcze bardziej wzbogaca doświadczenia podczas oglądania. W pakiecie Polsat Box Go znajdziesz także wiele innych kanałów i wydarzeń sportowych, jak jak polska PKO BP Ekstraklasa na kanałach Canal+Sport 3 i 4, hiszpańska LaLiga, francuska Ligue 1 (Eleven Sports), Fortuna 1 Liga, siatkarska Plus Liga czy Liga Narodów (kanały Polsat Sport)..

Liga Mistrzów w telewizji. Jak oglądać?

Ligę Mistrzów można śledzić w trzech różnych technologiach: internetowej, satelitarnej oraz kablowej IPTV. Pierwsza z tych opcji wyróżnia się prostotą podłączenia, nie wymaga również instalacji anteny satelitarnej. W przypadku telewizji internetowej, dostęp uzyskujemy poprzez zawarcie umowy na korzystanie z dekodera i wybrany pakiet podstawowy, który jest dostępny na okresie podstawowym trwającym 24 miesiące. Możesz opłacać abonament oraz ewentualne dodatkowe pakiety korzystając z dekodera kartą lub płatnością Blikiem.

Wariant elastyczny umożliwia aktywowanie pakietów na zaledwie 30 dni i dokonywanie płatności również przez dekoder kartą lub Blikiem. To oznacza, że masz możliwość wybrania mniejszych pakietów telewizyjnych i dodania tylko pakietu Polsat Sport Premium z kanałami, na których transmitowane są mecze Ligi Mistrzów. W przypadku telewizji satelitarnej i kablowej IPTV, istnieją specjalne pakiety dla fanów sportu M Sport oraz Sport Max, które pozwalają na oglądanie nie tylko Ligi Mistrzów, ale także innych europejskich lig oraz PKO BP Ekstraklasy. Na widzów czekają kanały Eleven Sports, w tym jeden w jakości 4K, gdzie można śledzić m.in. LaLigę, Serie A czy Ligue 1, a także pakiet Canal+Sport3i 4 z PKO BP Ekstraklasą, który obecnie jest dostępny w promocyjnej cenie 0 zł.

Liga Mistrzów 2. kolejka - kiedy są mecze?

Mecze Ligi Mistrzów we wtorek, 3 października

18:45: Red Bull Salzburg – Real Sociedad

18:45: Union Berlin – Braga

21:00: Manchester United – Galatasaray Stambuł

21:00: FC Kopenhaga – Bayern Monachium

21:00: RC Lens – Arsenal Londyn

21:00: PSV Eindhoven – Sevilla FC

21:00: SSC Napoli – Real Madryt

21:00: Inter – Benfika Lizbona

Mecze Ligi Mistrzów środa, 4 października

18:45: Atletico Madryt – Feyenoord Rotterdam

18:45: Royal Antwerp – Szachtar Donieck

21:00: Celtic Glasgow – Lazio Rzym

21:00: Borussia Dortmund – AC Milan

21:00: Newcastle – Paris Saint-Germain

21:00: Crvena Zvezda Belgrad – Young Boys Berno

21:00: RB Lipsk – Manchester City

21:00: FC Porto – FC Barcelona

Następne kolejki Ligi Mistrzów 2023/2024 w tym roku zaplanowane są na: