Ta strona jest jak wehikuł czasu. Gazety sprzed dekad w jednym miejscu.

Kojarzycie MyHeretige DNA, czyli usługę pozwalającą na zbadanie swojego pochodzenia i odkrycie przeszłości swoich bliskich? Teraz firma stojąca za tą inicjatywą bierze się za starodruki, umożliwiając użytkownikom przeglądanie prasy drukowanej sprzed dekad – głównie z XIX i XX wieku. To nie tylko intrygująca ciekawostka dla historyków, ale także świetna pomoc naukowa dla uczniów i studentów.

OldNews, czyli gigantyczne repozytorium prasy drukowanej

OldNews to nowa witryna internetowa, która zabiera użytkowników w podróż do przeszłości. Portal powstały z inicjatywy MyHeretige to tysiące artykułów z wiekowych gazet i czasopism, z wygodną opcją czytania przez przeglądarkę. W ogromnej bazie danych znalazło się miejsce na wycinki z największych druków międzynarodowych, a samo wyszukiwanie treści odbywa się przez prosty panel z frazami kluczowymi, miejscem wydania i datą publikacji.

Źródło: OldNews

Obecnie znajdują się tam gazety z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Austrii, Holandii i Australii, ale firma ma zamiar sukcesywnie powiększać bazę o druki z innych krajów – jeśli zaś chodzi o warianty językowe, to OldNews obsługuje angielski, francuski, niemiecki, holenderski, duński, norweski, szwedzki, fiński, włoski, hiszpański i portugalski.

„Nasz zespół przeszukał cały świat, współpracując z bibliotekami i archiwami, zbierając najlepsze informacje z historii świata. Po procesie digitalizacji zastosowaliśmy w drukowanych materiałach nasz najnowocześniejszy proces optycznego rozpoznawania znaków i modelowania języka AI – Myko Clelland, dyrektor ds. treści MyHeritage

Zastosowanie tego narzędzia ograniczane jest w zasadzie tylko kreatywnością użytkowników. To niemała pomoc dla historyków, dziennikarzy czy zwykłych poszukiwaczy przodków. W bazie znajdują się bowiem informacje o ślubach, narodzinach czy pogrzebach. W połączeniu z testem DNA może to stanowić ułatwienie dla osób, które poszukują zaginionych krewnych, lub hobbystycznie budują drzewo genealogiczne.

OldNews to też przydatna pomoc dla językoznawców. Treści sięgają bowiem do zamierzchłych początków XIX wieku i można tam znaleźć fragmenty artykułów wydawanych przez grupy polskich imigrantów, charakteryzujące się nietypowym dziś językiem.

Źródło: OldNews

Przeszukując australijską prasę w poszukiwaniu artykułów o Powstaniu Warszawskim, natknąłem się na notkę o problemach warszawskich taksówkarzy, którzy zmagali się z niedoborem części zamiennych do wysłużonych aut – dodam, że tekst pochodzi z wczesnych lat 50. Takich perełek można znaleźć tam znacznie więcej, dlatego zachęcam do własnoręcznego wypróbowania.

Dokumenty z OldNews ukazują między innymi, jak powojenni emigranci próbowali ułożyć sobie życie na nowo poza granicami kraju.

Niektóre wpisy dostępne są za darmo po założeniu konta, ale dostęp do reszty zasobów wymaga uiszczenia opłaty, wynoszącej 99 dolarów rocznie. Jest jednak opcja skorzystania z darmowego, siedmiodniowego okresu próbnego. To więc wystarczająco dużo czasu, by zapoznać się z zasobami serwisu, lub nawet przeprowadzić drobne badania. Żałuje, że na studiach nie miałem dostępu do takich narzędzi – jasne, repozytoria i biblioteki to również potężne centra danych, ale nie w jednym miejscu. Gdy platforma otworzy się na polską prasę, to może okazać się prawdziwym game changerem.

„Uruchamiamy OldNews.com jako nasz punkt centralny dla historycznych gazet, oferując bogatą gamę treści. Ta premiera to dopiero początek; mamy niesamowity potok dodatkowych treści i funkcji, oraz ambitne plany, aby uczynić OldNews.com najważniejszym internetowym repozytorium międzynarodowych historycznych gazet poza obszarem anglojęzycznym” – Gilad Japhet, założyciel MyHeritage

Stock image from Depositphotos