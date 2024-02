Technologia w ogrodzie. Prace tam jeszcze nigdy nie były tak przyjemne!

DOOM był już odpalony na wszystkim

Od lat trwa nieustanne próbowanie uruchomienia gry DOOM na nieprawdopodobnych i nieprzystosowanych do tego celu urządzeniach. Każde nowe urządzenie elektroniczne staje się wyzwaniem dla pasjonatów modyfikacji. W końcu widzieliśmy tę grę na kartonowych pudłach, ekranach w restauracjach McDonald's, czy nawet na niewielkim pasku dotykowym Touchbar w MacBookach.

Do tego widzieliśmy to również na testach ciążowych, a niedawno Jakub Szczęsny donosił, że Lauren Ramlan z MIT stworzyła nikomu niepotrzebny, ale imponujący „monitor” i wyświetliła na nim kultowego Dooma. A jest on zrobiony z… bakterii jelitowych; i to nie jest żart, a prawdziwe bakterie przekształcone w piksele wyświetlające 30-letniego FPS-a. W Dooma graliśmy więc już na wszystkim, tylko jeszcze nie w ogrodzie. Aż do teraz.

DOOM na kosiarce. To naprawdę się dzieje

Dziś dowiedzieliśmy się, że Husqvarna — firma zajmująca się produkowaniem kosiarek — rozpoczęła współpracę z Bethesdą. Owocem tego jest to, że na wszystkich robotach koszących z linii Nera będziemy mogli zmierzyć się z demonami. Za samą grę nie będziemy musieli płacić, co jednak wydaje się oczywiste w przypadku kosiarki o wartości ponad 2 tysięcy dolarów. W Dooma możemy zagrać na wbudowanym wyświetlaczu kosiarki i sterujemy pokrętłem na samym urządzeniu, które przekręcamy w celu obrotu kamery, a wciskamy w celu oddania strzału.

Warto jednak zaznaczyć, że są pewne ograniczenia. Przede wszystkim, nie mamy dostępnej całej gry, a tylko pierwszy epizod (Knee Deep In The Dead). Do tego gra nie będzie na kosiarkach na stałe, czego akurat nie rozumiem — Husqvarna i Bethesda informują, że DOOM zniknie z kosiarek Nera 9 września. Do tego czasu mamy jednak do czynienia z pierwszą gamingową kosiarką.