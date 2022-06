Old Spice zmienia zasady gry i psika „spoconych graczy” w Fortnite

Old Spice zmienia zasady jednej z najpopularniejszych obecnie gier wideo na świecie! Kilka dni temu na kanale znanego streamera tego tytułu - Jacoba, odbył się unikalny turniej powstały przy współpracy z producentem dezodorantów. Na specjalnie stworzonym serwerze gracze wraz z widzami mogli się „popsikać” wirtualnym sprayem, udającym dezodorant Old Spice zamiast do siebie strzelać. Jak zakończyło się to wyzwanie?

Kim właściwie są „spoceni gracze”? Tak w angielskim slangu określa się gamerów, o których można pomyśleć, że starają się zbyt mocno albo traktują grę zbyt poważnie. Old Spice, marka znana ze swoich dezodorantów i antyperspirantów, która o pocie wie naprawdę dużo postanowiła wykorzystać ten fakt i przenieść swoje doświadczenie do świata Fortnite. Ponieważ nikt tak dobrze jak Old Spice nie wie, że pewność siebie jest ważna, zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym.

2 czerwca, podczas trwającego ponad 3 godziny streamu Jacob wraz z widzami i innymi „spoconymi”, profesjonalnymi graczami mieli okazję na sprawdzenie swoich sił w nieco innej odsłonie Fortnite. Podczas customowych rozgrywek zamiast eliminować się przy pomocy broni gracze musieli spryskać się obecnym w grze sprayem, przypominającym dezodorant Old Spice, aby wygrać realne przedmioty – zestawy kosmetyków Old Spice w dwóch nowych, dzikich zapachach. Wszystko to oczywiście w czerwonych barwach i pełnym humoru stylu marki Old Spice.

Gdy któremuś z graczy udało się spryskać drugiego na ekranie pojawiał się animowany banner z dezodorantami Old Spice w formie sprayu i sztyftu. To jednak nie koniec atrakcji – gdy któremuś udało się spsikać innych profesjonalnych graczy, Jacob wyczytywał nick, wpisywał na specjalny kanał na Discordzie aby po wszystkim uczestnik otrzymał zestawy zapachnistych kosmetyków. Podczas całego eventu gracz rozdał 15 pakietów Old Spice składających się z dezodorantów i żeli pod prysznic w dwóch nowych, dzikich zapachach: Nightpanther i Tigerclaw oraz z okularów przeciwsłonecznych.

To nie pierwsze zetknięcie Old Spice ze światem gamingu. Już w 2018 roku marka przygotowała spot reklamowy z udziałem “Izaka” oraz “Nervariena”, znanych esportowców i casterów, w którym przybliżała co można robić podczas przerwy w grze. Ponadto Old Spice był już kilkukrotnie partnerem różnorodnych rozgrywek esportowych.