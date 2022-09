Apple zdobywa co chwilę mnóstwo nowych patentów, lecz najnowszy, dotyczący okularów AR, jest wyjątkowo interesujący.

O headsecie VR/AR od Apple plotkuje się już niesamowicie dużo od jakiegoś czasu, a zapowiedzi po dzień dzisiejszy nie było. Najnowsze informacje oraz patenty sugerują jednak, że poza goglami łączącymi wirtualną rzeczywistość z rozszerzoną, które konstrukcją przypominają dotychczasowe gogle VR, firma pracuje nad czymś dużo ciekawszym i niespotykanym.

Okulary, które pozwolą zauważyć niewidoczne rzeczy

Jednym z projektów firmy z Cupertino są okulary ze specjalną nakładką AR, które mają pozwolić użytkownikom zauważyć rzeczy, które normalnie nie są widoczne. Oprócz kamer zewnętrznych pojawią się specjalne czujniki, dzięki którym będziemy w stanie wykryć mnóstwo rzeczy.

Źródło: Depositphotos

O co dokładnie chodzi? Opis patentu Apple wyjaśnia, że okulary umożliwią dostrzeżenie elementów, które ludzkie oko nie jest w stanie zauważyć - i są to zarówno “błahe” rzeczy dotyczące codziennego funkcjonowania, jak i coś, co będzie w stanie uratować nasze życie.

W okularach AR od Apple będziemy w stanie zauważyć wszystko

Dodatkowe czujniki znajdujące się w okularach mają pomóc nam zauważyć takie rzeczy jak sygnały elektromagnetyczne (na przykład zasięg Wi-Fi w naszym domu), przepływ powietrza czy temperatury różnych obiektów fizycznych, płynów lub gazów. Ponadto, okulary będą wyczulone na dźwięki generowane dookoła nas oraz pokażą nam położenie wybranych przedmiotów, których położenie jest znane, lecz są ukryte za innymi obiektami fizycznymi - na przykład ścianami budynku czy szafą.

Całość otwiera również sporo furtek w zakresie bezpieczeństwa. Gogle od Apple będą w stanie bowiem pokazać nam wyciek gazu, co pozwoli nam na szybką reakcję i zażegnanie niebezpiecznej sytuacji. Jeśli inteligentne okulary wykryją niewidoczne zjawisko, od razu zostaniemy o tym powiadomieni, a sprzęt wskaże nam, skąd gaz wycieka.

Wiele innych, doskonałych funkcji

Patent sugeruje również, że będzie to idealne rozwiązanie dla artystów - okulary pozwolą nam zwizualizować fale dźwiękowe. Headset ma mieć możliwość wyświetlania fali sinusoidalnej bieżącego dźwięku i nakładać ją na właściwą nutę, co będzie niezwykle pomocne dla muzyków.

Wykrywanie ciepła to również fenomenalna opcja. Nie tylko będziemy mogli sprawdzić, czy nasza kawa w kubku już ostygła, ale pozwoli to na przyjrzenie się ogrzewaniu w naszym domu, co pomoże w lepszym przygotowaniu izolacji. Ponadto, będziemy w stanie wykrywać pożary przez ściany.

Źródło: Antonio De Rosa

Patent sugeruje również, że bieganie po domu w poszukiwaniu jakiegoś przedmiotu odejdzie w niepamięć. Będziemy mogli wyszukać chcianego obiektu, a okulary wskażą jego dokładną lokalizację - dodatkowo siedząc na kanapie, będziemy w stanie przejrzeć zawartość wszystkich swoich szafek. Całość brzmi naprawdę intrygująco i osobiście nie mogę doczekać się takich okularów - obawiam się jednak, że na premierę takiego cacka będziemy musieli nieco poczekać.

Źródło: Patently Apple

Stock Image from Depositphotos