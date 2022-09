Nie tylko cena smartfona, wymiana baterii w iPhone 14 droższa o 80%

Nowa bateria dla iPhone 14 kosztuje 589 PLN

Na temat cen smartfonów z rodziny iPhone 14 w Polsce napisano już całkiem sporo i nie ma sensu się powtarzać. Poświęciłem temu nawet dedykowany felieton i zdecydowałem się na zakup starszego modelu, póki był jeszcze dostępny w niższej cenie. Wygląda na to, że była to bardzo dobra decyzja, za którą przemawia kolejny argument w postaci kosztu wymiany baterii. Apple opublikowało nowy cennik usług serwisowych uwzględniając w nim smartfony z rodziny iPhone 14 i niestety mamy kolejne negatywne zaskoczenie. Popularna usługa wymiany baterii w smartfonie znacząco podrożała i kosztuje obecnie 589 PLN. Tyle musimy zapłacić za wymianę baterii w smartfonach iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max. Wzrost ceny jest ogromny, to niemal 80%, bo za taką samą usługę dla smartfonów z rodziny iPhone 13 zapłacimy "tylko" 329 PLN, czyli 250 PLN mniej.

Jeszcze taniej, bo za 229 PLN można wymienić baterię w starszych modelach jak iPhone 6/7 czy iPhone SE. Niestety gigant z Cupertino nie ma w zwyczaju uzasadniać przyczyn wzrostu cen. Na pewno nie wynika on z pojemności baterii, bo podstawowe modele iPhone'a 13 i 14 mają ogniwa o niemal identycznej pojemności. Poza tym bateria dla iPhone 14 Plus czy 14 Pro Max pomimo, że jest większa, to również nie jest droższa, wymiana nadal będzie kosztowała 589 PLN. Być może bardziej skomplikowany jest cały proces wymiany, ale w to też nie chce mi się wierzyć, bo przecież konstrukcja obu smartfonów jest praktycznie identyczna.

Co więcej wzrost ceny za usługę wymiany baterii dotyczy wszystkich krajów, w tym również USA. Tam jednak różnica w cenie jest znacznie mniejsza, bo wynosi nieco ponad 40%. Za wymianę baterii w iPhone 13 trzeba zapłacić 69 USD, podczas gdy w modelach z rodziny iPhone 14 jest to już 99 USD. Wzrost o 30 USD jest całkiem spory, ale w żadnym wypadku nie można go porównać do 250 PLN jakie Apple zaserwowało nam w Polsce (30 USD to ~140 PLN).

Z jednej strony można stwierdzić, że co nabywcę nowego smartfona obchodzi koszt wymiany baterii, przecież przez 2 lata nic się nie powinno z nią dziać. Fakt jest jednak taki, że urządzenia Apple używamy często znacznie dłużej niż 2 lata, bo przecież cały czas dostają aktualizacje i spełniają swoje zadanie. Jest duże prawdopodobieństwo, że najwcześniej podda się właśnie bateria, która na tle konkurencji wcale nie jest jakoś bardzo pojemna. Możliwość jej wymiany za relatywnie niewielką kwotę (w stosunku do ceny nowego modelu) jest sporą zaletą. I o ile 329 PLN nie wygląda jeszcze tak źle, o tyle 589 PLN jest kwotą która zaboli. Niezależne serwisy zapewne się z tego całego zamieszania ucieszą, bo wielu użytkowników iPhone 14 za kilka lat będzie szukało tańszej alternatywy.