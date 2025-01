Allegro Smart! to usługa, bez której trudno sobie obecnie wyobrazić, aby można było robić zakupy. Muszę nie tylko ja tak uważać, gdyż jak podawała pod koniec zeszłego roku firma, Polacy zaoszczędzili ponad 13 miliardów złotych na kosztach dostaw oraz zwrotów. Teraz jest okazja, aby stać się częścią programu nastawionego na wygodę zakupów i oszczędzanie.

Ogromna zniżka na Allegro Smart! Ale trzeba się pospieszyć

Luty to w sumie nie taki zły czas, aby pozwolić sobie na zakupy! Ofert uwzględniających Smarta! jest w tej chwili ponad 220 milionów, więc na pewno znajdzie się wśród nich coś idealnego na wciąż długie, zimowe wieczory. Szczęśliwie zaczęła się świetna promocja, która pozwala zaoszczędzić około 30 procent na rocznej subskrypcji programu! Trzeba się jednak spieszyć, bowiem oferta nie potrwa długo.

Uśmiech losu został skierowany do tych, którzy w tej chwili nie mają Allegro Smart! aktywowanego. Szczęściarzami są także i ci, którym w ciągu najbliższego miesiąca wygaśnie usługa darmowych dostaw. Czasu jest bowiem właśnie tyle, jak można wyczytać na stronie Smart! wystarczy właśnie na niej do 2 marca 2025 roku.

Standardowo ten plan kosztuje 59,90 złotych za rok i 14,99 za miesiąc. Zatem obniżka dwudziestu złotych do 39,90 to całkiem solidna propozycja, biorąc pod uwagę, jak rzeczywiście wiele można zaoszczędzić na kosztach dostaw. Według statystyk przeciętny użytkownik, oszczędza aż 600 złotych rocznie. Aktywacja darmowej dostawy, musi tylko spełnić jeden warunek, należy przekroczyć konkretną kwotę dla dostawy przy użyciu automatów paczkowych i punktów dostaw, a także dla kurierów z dostawą do domu. Są to odpowiednio wartości 45 i 65 złotych, więc w gruncie rzeczy, nie trzeba się nawet za bardzo starać, aby otrzymać darmową dostawę.