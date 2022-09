Orange włączy bezpłatnie 5G w nju mobile (nie tylko w ofercie na kartę)

Nju mobile ma w swojej ofercie trzy plany w ofercie na abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia i dwa w ofercie na kartę. 5G pojawi się jednak tylko w jednym pakiecie oferty na kartę - „wszystko za nie więcej niż 29 zł”.

Pakiet ten zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 10 GB transferu danych. Działa tu też bonus za staż w sieci, po pół roku limit ten rośnie do 20 GB, po roku do 25 GB, a po dwóch latach do 30 GB.

Od 22 września w ramach tego limitu klienci korzystający z pakietu uzyskają dostęp do 5G, wystarczy:

mieć na numerze aktywną usługę „wszystko za nie więcej niż 29 zł” w nju na kartę,

posiadać telefon lub urządzenie telekomunikacyjne obsługujące technologię 5G,

znajdować się w zasięgu sieci 5G

Zmiana ta ma dokonać się automatycznie, oczywiście wymaga jednak dokonania zmian w niektórych smartfonach, w których trzeba ręcznie wskazać korzystanie z 5G w ustawieniach sieci komórkowej.

Dlaczego tylko oferta na kartę? Pragę tu uspokoić klientów ofert na abonament. Regulamin w ofercie na kartę musiał się pojawić wcześniej niż udostępnienie usługi. Z kolei jeśli chodzi o klientów ofert na abonament, nieoficjalnie dowiedzieliśmy się z zaufanego źródła, iż również skorzystają z 5G od 22 września - w każdym z pakietów powyżej 29 zł. Mowa więc o planie bez limitu za 29 zł oraz za 39 zł miesięcznie.

Dla przypomnienia, niedawno w Nju mobile rozpoczęły się testy oferty na światłowody, teraz wchodzi 5G i mam nadzieję, że w dalszej kolejności pojawi się eSIM, no i nowa aplikacja mobilna na wzór Mój Orange.

Źródło: Nju mobile/Własne

Aktualizacja

Jest już oficjalne potwierdzenie tej informacji. Rzecznik Orange - Wojciech Jabczyński poinformował na swoim koncie na Twitterze, iż 5G 22 września udostępnione zostanie klientom ofert na kartę i na abonament w nju mobile.