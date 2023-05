T-Mobile rozwiązał worek z gigabajtami w ofertach na kartę

Zaledwie miesiąc temu informowałem Was o nowym rekordzie w rozdawaniu gigabajtów na rok w ofertach na kartę: Orange przebił wszystkich - 2400 GB w ofercie na kartę. Kto da więcej? Pod koniec kwietnia, T-Mobile dał więcej i to przebił Orange podwójnie.

Oferta na kartę w T-Mobile

Prawie 5 tys. GB (4800 GB) pojawiło się w jednym z pakietów w ofercie na kartę w T-Mobile.

Mowa oczywiście o najdroższym cyklicznym pakiecie „GO! L” w taryfie GO! za 45 zł miesięcznie. Od razu po jego aktywacji na start dostajemy paczkę 400 GB transferu danych, a kolejne paczki po 400 GB przyznawane będą przez następne 11 miesięcy - pod warunkiem utrzymania i opłacania tego pakietu.



W jego ramach możemy korzystać z nielimitowanych połączeń komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS oraz 60 GB transferu danych (30 GB z pakietu + 30 GB bonusu za doładowanie kwotą 45 zł). Łącznie więc, co miesiąc dostajemy aż 460 GB przez cały rok.

Co z pozostałymi pakietami? Tutaj T-Mobile równa do oferty Orange i w pakiecie „GO! M” w taryfie GO! za 35 zł przyznaje co miesiąc 200 GB - łącznie 2400 GB. Z kolei razem z transferem z pakietu, mamy tu do wykorzystania 240 GB miesięcznie.



Dwa najtańsze pakiety „GO! S” i „GO! XS” w taryfie GO! za odpowiednio 30 zł i 25 zł miesięcznie, pozbawione są już tej promocji. W ich ramach do wykorzystania mamy transfer przyznawany w ramach pakietu i bonusu za doładowanie tymi kwotami - 30 GB i 10 GB miesięcznie.

Oferta na kartę w Orange

Orange nie przebił jeszcze kwoty 40 zł miesięcznie za cykliczny pakiet, ale od dawna jest blisko. W temacie promocji paczek gigabajtów na rok, podobnie jak T-Mobile można z niej skorzystać w dwóch najdroższych pakietach - za 35 zł miesięcznie i 39 zł miesięcznie. W obu dostępna jest promocja 2400 GB na rok, czyli po 200 GB miesięcznie.



W tańszym pakiecie wychodzi więc 267,5 GB miesięcznie razem z transferem z pakietu, a w droższym 300 GB miesięcznie.

Oferta na kartę w Play

W ofercie na kartę w Play, również skorzystamy z podobnej promocji w dwóch najdroższych pakietach.



Pakiet za 40 zł to 200 GB na start i 12 paczek po 150 GB miesięcznie, co łącznie z transferem w pakiecie daje nam 200 GB miesięcznie. Z kolei w tańszym pakiecie za 25 zł, przyznawany jest co miesiąc pakiet 100 GB, a razem z transferem z pakietu 140 GB miesięcznie.

Oferta na kartę w Plus



Niemal identycznie co w Play, wygląda to w ofercie na kartę w Plusie. W pakiecie za 40 zł, również dostajemy 150 GB co miesiąc, a razem z transferem z pakietu daje nam to 200 GB w miesiącu, a na koniec po roku bonusie przyznawane jest extra 200 GB.



W odróżnieniu od Play, w Plusie mamy dwa - a nie jeden pakiet, który uprawniony jest do promocji dodatkowych 100 GB w miesiącu. Zapłacimy za nie 35 zł lub 30 zł, w ramach tych pakietów łącznie z promocją dostajemy odpowiednio 140 GB i 130 GB miesięcznie, a po roku bonusowe 300 GB.

Co dalej? Patrząc po najnowszej promocji w T-Mobile, jeszcze przed wakacjami możemy spodziewać się podobnych promocji z olbrzymimi paczkami danych u pozostałych operatorów. Niestety, może to też jednocześnie oznaczać, iż przekroczona zostanie granica 40 zł u wszystkich operatorów w ofertach na kartę za najdroższe i najbogatsze w gigabajty pakiety.

