Oferty na internet bez limitów danych i prędkości. Która najlepsza?

Internet bez limitu danych i prędkości w T-Mobile

Zaczniemy od pioniera ofert z brakiem limitów w internecie mobilnym, a więc od T-Mobile. Już od półtora roku dostępne są w ofercie tego operatora dwa pakiety z nielimitowanych internetem w smartfonie.

Mowa o planie M oraz planie L za odpowiednio 70 zł i 90 zł miesięcznie - jednak z uwagi na nasycenie ryku kartami SIM (według raportu UKE - 157%), aktualnie głównie przenosimy swoje numery pomiędzy operatorami, można więc teraz w takim przypadku skorzystać z dużo niższych cen w tych planach. W planie M, T-Mobile daje teraz pół roku abonamentu za 0 zł, co oznacza przy uśrednieniu miesięczny wydatek rzędu 52,50 zł, a w planie L mamy 9 miesięcy za darmo, a więc 56,25 zł miesięcznie.



Co w środku? Oprócz nielimitowanych rozmów i wiadomości w planie M możemy korzystać z internetu bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s, a w planie L bez limitu danych i prędkości oraz dodatkowo dostajemy kartę SIM do routera WiFi z limitem 50 GB transferu danych w miesiącu (koszt po darmowym okresie - 30 zł miesięcznie).

Internet bez limitu danych i prędkości w Orange Flex

Druga w kolejności oferta, w której pojawił się nielimitowany internet mobilny to subskrypcja w Orange Flex za 80 zł miesięcznie, a więc koszt pośrodku tego dostępnego w pakietach T-Mobile. Nie mamy tu jednak promocji, od razu płacimy 80 zł miesięcznie, ale jest to oferta bez zobowiązania, z której możemy w każdej chwili zrezygnować, no i nie ma żadnych limitów - danych i prędkości.



Ponadto w pakiecie dostajemy też możliwość zamówienia trzech dodatkowych kart SIM/eSIM z tym samym numerem, które możemy włożyć do smartwatcha, tabletu czy routera mobilnego WiFi, i również bez limitu transferu danych oraz prędkości korzystać z internetu na wszystkich tych urządzeniach.

Internet bez limitu danych i prędkości w Play

Nowa oferta na abonament komórkowy w Play, to podobnie jak w T-Mobile dwa pakiety z nielimitowanym internetem, ale jeden z ograniczeniem czasowym. Abonament L za 85 zł pozwala na korzystanie z internetu mobilnego bez limitu danych i prędkości przez pierwszy rok, w drugim do dyspozycji mamy 240 GB transferu danych. Natomiast abonament L za 95 zł to już pełen no limit na dane i prędkość przez cały okres umowy i do tego dodatkowa karta SIM do routera WiFi z limitem 300 GB transferu danych - w cenie abonamentu, w T-Mobile 50 GB za 30 zł miesięcznie.



Najlepsza oferta na Internet bez limitu danych i prędkości

Pod względem ceny - jeśli chcecie przenieść swój numer, najlepszą opcją będzie abonament L w T-Mobile za 56,25 zł miesięcznie, z kolej pod względem zawartości Orange Flex - brak zobowiązań, trzy dodatkowe karty SIM/eSIM, brak limitów danych i prędkości w smartfonie czy routerze WiFi za 80 zł miesięcznie.

