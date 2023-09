Już drugi operator wirtualny z eSIM. Przegląd pakietów

Lycamobile na kartę to też jedyna oferta wśród operatorów wirtualnych, w której udało się niemal 1:1 przenieść promocję z setkami darmowych gigabajtów na rok - znanej z oferty na kartę w Orange, Play, Plus i T-Mobile. Mamy tu też kumulowanie niewykorzystanego transferu danych, a od teraz również eSIM.

Oferta na kartę w Lycamobile

To przede wszystkim dobra oferta dla nowych klientów, bo oprócz eSIM będą oni mogli skorzystać z promocji, no i dla nich przygotowano najwięcej pakietów.



Przede wszystkim są to wspomniane darmowe gigabajty - w pakiecie Do Wszystkich M za 25 zł możemy aktywować 1800 GB za darmo na rok - 150 GB co miesiąc (link do szczegółów oferty).

Z kolei w pakiecie Do Wszystkich Plus za 30 zł, dostępna jest promocja 2400 GB na rok - 200 GB co miesiąc (link do szczegółów oferty).



W obu pakietach skorzystacie ze wspomnianej nowości eSIM, kumulacji niewykorzystanego transferu danych (niestety tylko w kolejnym miesiącu) czy 125 darmowych minut na Ukrainę. Oczywiście są tu też nielimitowane rozmowy oraz nielimitowane wiadomości SMS i odpowiednio 50 GB i 60 GB zaszyte w pakiecie.

Jeśli nie potrzebujecie tych darmowych gigabajtów, w pakiecie do Wszystkich L dostępne jest też 60 GB za 19,50 zł, a za 20 zł mamy 70 GB - obecni klienci mają dostępne tylko 35 GB.

Najdroższy pakiet za 49 zł - Do Wszystkich XL zawiera już 100 GB, a najtańszy Do Wszystkich XS za 10 zł: 6 GB - to dobra propozycja dla osób niewiele rozmawiających przez telefon w miesiącu, bo mamy tu limitowane rozmowy i wiadomości SMS.

Źródło: Lycamobile

Stock Image from Depositphotos.