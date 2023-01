Wczoraj T-Mobile udostępnił promocję, w której przy przeniesieniu numeru do oferty abonamentowej, możemy aktywować sobie jeden z dwóch planów, za które nie będzie ponosić opłat przez pół roku. Z kolei w Play obowiązuje jeszcze promocja 6 rat gratis za smartfona, to dobra okazja by porównać te dwie opcje - która bardziej się opłaca.

6 miesięcy abonamentu bez opłat w T-Mobile

Zaczynamy od najnowszej promocji T-Mobile. Od wczoraj do końca stycznia, możecie przenieść swój numer do tego operatora w jednym z dwóch planów - „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana” i nie płacić za nie przez pół roku. Oba zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz nielimitowany w dane internet mobilny - w tańszej opcji z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s, a w droższej bez ograniczenia prędkości.



Do tego w każdym z nich na pół roku dostajemy usługę Rozrywka bez Ograniczeń za darmo, w ramach której możemy naprzemiennie raz w miesiącu korzystać na przykład z serwisu HBO Max lub Viaplay. Po 6 miesiącach usługa zostaje wyłączona, tak więc weźmiemy ją pod uwagę do wyliczeń, uśredniając jej miesięczny koszt do kwoty 32 zł miesięcznie.



Do porównania wykorzystamy tańszy abonament i ofertę na kartę z dostępem do 5G za 39 zł miesięcznie, z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS, 40 GB transferu danych (140 GB w obowiązującej promocji) oraz nielimitowany transfer na korzystanie z serwisów z filmami i serialami w jakości HD.

Abonament Liczba rat Koszt miesięczny Razem Nielimitowana M 18 65,00 zł 1 170,00 zł HBO Max/Viaplay 6 0,00 zł 0,00 zł Razem 1 170,00 zł Na kartę Oferta na kartę 5G 24 39,00 zł 936,00 zł HBO Max/Viaplay 6 32,00 zł 192,00 zł Razem 1 128,00 zł Różnica 42,00 zł Miesięcznie 1,75 zł

Uwzględniając dostęp do HBO Max czy Viaplay i abonament przez pół roku bez opłat, nadal wychodzi drożej niż oferta na kartę z osobnym wykupowaniem dostępu do serwisów streamingowych z filmami i serialami przez pół roku. Jednak miesięcznie ten wyższy koszt przekłada się na kwotę 1,75 zł, czyli niewiele za brak limitów danych w internecie mobilnym.

Abonament vs na kartę Liczba rat Koszt miesięczny Razem Nielimitowana M 18 65,00 zł 1 170,00 zł Oferta na kartę 5G 24 39,00 zł 936,00 zł Róznica 234,00 zł Miesięcznie 9,75 zł

Z kolei bez liczenia usługi Rozrywka bez Ograniczeń, różnica ta rośnie do prawie 10 zł. Tak więc opłacalność tej promocji zależy od tego czy planujecie w najbliższym czasie wykupować dostęp do HBO Max czy Viaplay, jeśli tak to warto z niej skorzystać zwłaszcza, że od marca Viaplay drożeje o 20 zł.

6 rat za smartfona gratis w Play

W promocji Play raty za smartfona gratis również obowiązują przy przeniesieniu numerów do dwóch abonamentów: M za 50 zł miesięcznie i L za 70 zł miesięcznie. Jednak w pierwszej opcji są tylko 3 raty gratis, a dopiero w droższej 6, więc do wyliczeń weźmiemy abonament L. Abonament L zawiera pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 240 GB transferu danych + Play NOW z 40 kanałami.



Najbardziej porównywalna oferta na kartę 5G to pakiet SOLO XXL NEXT za 40 zł miesięcznie, z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS i 50 GB transferu danych w miesiącu.



Do porównania dobieramy smartfona Samsung Galaxy S21 FE 5G, który do kupienia jest aktualnie w EURO RTV AGD za 2 699 zł w gotówce lub 20 ratach 0% po 134,95 zł.

Abonament Liczba rat Koszt miesięczny Razem Abonament L 24 70,00 zł 1 680,00 zł Samsung Galaxy S21 FE 5G 18 108,25 zł 1 948,50 zł Razem 3 628,50 zł Oferta na kartę 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G 20 134,95 zł 2 699,00 zł SOLO XXL NEXT 24 40,00 zł 960,00 zł Razem 3 659,00 zł Różnica -30,50 zł Miesięcznie -1,27 zł

Tak więc mamy tu podobną sytuację jak w T-Mobile z usługą Rozrywka bez Ograniczeń z tą różnicą, iż miesięczna różnica to 1,27 zł i na korzyść abonamentu, w którym to otrzymamy dodatkowo prawie 200 GB transferu danych więcej niż w ofercie na kartę i dostęp do usługi Play NOW.

