Wybieramy oferty tylko dedykowane parom, a więc takie, przy których możemy dobrać od razu dwa numery przypisane do jednego konta, bez konieczności prowadzenia i opłacania dwóch kont z osobna - bez urządzeń, czyste oferty.

Oferty z zobowiązaniem dotyczą umów na 6, 12 czy 24 miesiące, bez zobowiązania z maksymalnie z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Dla każdego z operatorów wybieramy po jednej najtańszej ofercie, zawierającej nielimitowane rozmowy i wiadomości i określoną paczkę danych. Wiadomo, że droższe oferty mają większy limit transferu danych.

Oferty bez zobowiązania dla dwóch osób

Lajt mobile

Zaczynamy alfabetycznie od Lajt Mobile, gdzie znajdziemy dedykowaną ofertę dla więcej niż jednego numeru. W najtańszym pakiecie, za pierwszy numer przez 3 miesiące zapłacimy 9,99 zł, później 19,99 zł miesięcznie, a za drugi od razu do zapłaty będzie 16,99 zł miesięcznie.

Tak więc po okresie promocyjnym za dwa numery będziemy płacić łącznie 36,98 zł, czyli 18,49 zł za numer miesięcznie. Na obu numerach skorzystamy z nielimitowanych rozmów i wiadomości oraz z 10 GB transferu danych w miesiącu.

Nju mobile

W Nju mobile znajdziemy chyba najlepszą dedykowaną ofertę dla par na rynku. Niezależnie od wybranego pakietu, za drugi numer na koncie zawsze płacimy tylko 9 zł.

W najtańszym pakiecie za 29 zł, będzie to więc łącznie 38 zł, czyli 19 zł na numer. Każdy z nich dostaje nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz do podziału 20 GB transferu danych w miesiącu. Po pół roku limit ten rośnie do 40 GB, po roku do 50 GB, a po dwóch latach do 60 GB, a więc na głowę będzie po 30 GB za 19 zł miesięcznie.

Orange Flex

Oferta dla dwojga w subskrypcji Orange Flex polega na dobraniu do swojego konta dodatkowego numeru, który przejmuje jedynie od naszej oferty nielimitowane rozmowy i wiadomości, a transfer danych musimy przekazywać z poziomu aplikacji ze swojego limitu.

W rezultacie, w najtańszej subskrypcji z limitem 30 GB w miesiącu, za numer główny płacimy 30 zł, a za dodatkowy 15 zł - razem 45 zł miesięcznie, 22,50 zł na numer.

Premium Mobile

Podobnie jak w Lajt Mobile, drugi numer na koncie w Premium Mobile dostępny jest za 5 zł mniej miesięcznie. Tu również pakiet ten zawiera nielimitowane rozmowy i wiadomości i po 10 GB transferu danych.

Łączny koszt za dwa numery to 34,80 zł miesięcznie - 17,40 zł za jeden numer.

Plush

W Plush wygląda to nieco inaczej, przy dobraniu drugiego numeru za oba koszt miesięczny obniżany jest o 5 zł. Z miesięcznym okresem wypowiedzenia jest tylko jeden plan za 25 zł miesięcznie, zawierający nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 15 GB transferu danych (20 GB po dwóch latach stażu).

W ofercie dla dwojga, pakiet ten kosztuje 20 zł dla każdego numeru na koncie.

Oferty z zobowiązaniem dla dwóch osób

Orange

W najtańszym abonamencie Orange za 55 zł, za drugi numer zapłacimy 20 zł mniej - działa to tak samo w każdym pakiecie.

Łączny koszt zamknie się nam tu w kwocie 90 zł miesięcznie, a więc będzie to 45 zł za numer - drożej niż w ofertach bez zobowiązania za dwa numery.

Play

Play przygotował na Walentynki dedykowaną ofertę na dwa numery z zobowiązaniem na dwa lata. Pakiet ten zawiera nielimitowane rozmowy oraz wiadomości i limit transferu danych na poziomie 120 GB dla każdej karty.

Za oba numery zapłacimy 80 zł, czyli po 40 zł za numer - taniej niż w Orange, i znacznie wyższy limit transferu danych.

Plus

Najtańszy abonament w Plusie, w którym możemy dobrać taniej drugi numer kosztuje 55 zł miesięcznie. Zawiera pełen no limit na rozmowy i wiadomości, limit 60 GB transferu danych i dostęp do Disney+ na cały okres umowy.

Za drugi numer na koncie zapłacimy 1 zł przez 3 miesiące, a później 30 zł miesięcznie. Łącznie na dwa numery po okresie promocji będzie to więc 85 zł miesięcznie, czyli 42,50 zł na numer.

Plush

W Plush z zobowiązaniem na dwa lata jest podobnie jak w ofercie bez zobowiązania. Za dwa numery płacimy 5 zł mniej, a więc po 20 zł.

Jedyna różnica jest taka, iż przy umowie na 2 lata na obu numerach od razu na start dostajemy limit po 20 GB transferu danych w miesiącu.

T-Mobile

Koszt dwóch numerów w T-Mobile wygląda obecnie identycznie jak w Orange. Numer główny 55 zł, a dodatkowy za 35 zł miesięcznie - na obu numerach pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz po 30 GB transferu danych.

W T-Mobile dodatkowo otrzymamy na 3 miesiące usługę Rozrywka bez ograniczeń, za to w Orange jest CyberOchrona na całą umowę.

Virgin Mobile

Na koniec ostał się nam Virgin Mobile, gdzie mamy pakiet za 30 zł z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz 40 GB transferu danych miesięcznie.

Za drugi numer zapłacimy tu połowę mniej, czyli 15 zł, razem 45 zł - co daje 22,50 zł na numerze miesięcznie.

