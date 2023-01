Co ciekawe, po drodze Play pozbył się innych swoich submarek - Play NEXT i ostatnio Red Bull Mobile, tak więc z czasem na rynku pozostanie już tylko Play, bez takich typowych poczekalni, a w zasadzie przeczekalni w postaci często korzystniejszych ofert submarek.

Play ogłosił przejęcie 100% udziałów Virgin Mobile w kwietniu 2020 roku, za sumę 60 mln zł (ówczesne 13,4 mln euro), a po czerwcowej zgodzie naszego krajowego regulatora UOKiK, Play oficjalnie sfinalizował to przejęcie w sierpniu tego samego roku. W tamtym czasie Virgin Mobile mógł się pochwalić bazą blisko pół miliona kart SIM, które to już od kilku kwartałów zbogacają statystyki Play.

Początkowo, prezes Play Jean-Marc Harion dostrzegał potencjał w marce Virgin Mobile i planował ją równolegle z Play rozwijać (wypowiedź z sierpnia 2020 roku):

Virgin Mobile jest ofertą komplementarną do oferty Play, widzimy wiele synergii które wzmocnią obie marki na poziomie ofertowym, komunikacyjnym i dystrybucyjnym. Planujemy dalej rozwijać tę markę i zwiększać jej udziały rynkowe zarówno w segmencie na kartę, jak i na abonament.

Teraz jednak, klienci Virgin Mobile zaczynają już otrzymywać nowe regulaminy, które będą obowiązywać od 1 marca 2023 roku, a które to świadczą o stopniowym wygaszaniu tej marki. Na początek w ofercie na kartę:

Informujemy, że od 01.03.2023 r. dotychczasowy serwis samoobsługowy działający na stronie virginmobile.pl oraz w aplikacji mobilnej Virgin Mobile przestaje być dostępny dla Abonentów korzystających z ofert Virgin Mobile na Kartę. Z serwisu na dotychczasowych zasadach mogą nadal korzystać Abonenci ofert abonamentowych.

Jak więc dotychczasowi klienci Virgin Mobile na kartę będą mogli obsługiwać swoje konto? Otóż od tego samego dnia, będą mogli to robić z poziomu aplikacji mobilnej Play24:

Od 1 marca 2023 r. Abonenci ofert Virgin Mobile na Kartę będą mieć możliwość zalogowania do aplikacji mobilnej Play24. W aplikacji można na bieżąco śledzić stan swojego konta, doładować je czy aktywować i dezaktywować pakiety.

Nie będzie tu konieczności zakładania kolejnego konta, klienci oferty na kartę Virgin Mobile zalogują się do Play24 przy użyciu swojego numeru telefonu i kodu PIN ustalonego podczas pierwszego logowania w aplikacji.

Czy to oznacza koniec pakietów dostępnych jeszcze w Virgin Mobile na kartę? Dotychczasowa praktyka operatorów pokazuje, iż póki klient ma aktywny pakiet cykliczny, może z niego korzystać niezależnie od zmieniających się ofert. Tak było na przykład w ofercie na kartę Orange, gdzie do dzisiaj są klienci korzystający z rosnących gigabajtów z każdym kolejnym doładowaniem.



Jednocześnie trudno oczekiwać, by w Play24 od 1 marca pojawiły się pakiety dostępne obecnie w Virgin Mobile na kartę, bo kłóciłyby się z pakietami dostępnymi w ofercie Play na kartę. A szkoda, bo pakiety takie jak #MINI 9 czy #MINI 3 są ciekawą opcją dla osób, które wykonują niewiele połączeń czy wysyłają niewiele wiadomości SMS w miesiącu.



Niemniej myślę, iż osoby które aktywują któryś z cyklicznych pakietów w ofercie na kartę Virgin Mobile do końca lutego, będą mogli z nich nadal nieprzerwanie korzystać, do póki nie aktywują nowego, innego pakietu z oferty dostępnej w Play24.