Jak wspólnie zaoszczędzić na rachunkach za telefon? Lista ofert dla par... bez zobowiązania

Już jutro wielkie święto zakochanych, to dobra okazja do zacieśnienia więzów dla par. Oczywiście bez podania w skrajności, bo rożnie to bywa w związkach. Dlatego też zebrałem dla Was najlepsze oferty bez zobowiązania dla par na dwa numery, dzięki czemu można naprawdę sporo zaoszczędzić.

Wybrałem do tego zestawienia tylko te oferty, które pozwalają na wykupienie w wybranym pakiecie numeru głównego i dokupienie do niego drugiego numeru taniej, niż numer główny. W rezultacie czego, za oba numery uśredniając płacimy co miesiąc istotniej mniej.

Co oznaczają oferty bez zobowiązania? Ano tyle, że nie ma tu umów, ewentualnie podpisujemy umowę na czas nieokreślony, z miesięcznym okresem zobowiązania, - w razie wu. Wszystkie oferty zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS - różnią się tylko transferem danych.

Oferta dla dwóch numerów w Lajt Mobile

Tradycyjnie zaczynamy alfabetycznie, i pierwszą ofertę dla par znalazłem w Lajt Mobile. Za pierwszy numer zapłacimy tu 19,99 zł, a za drugi 16,99 zł. Łącznie więc od 4 miesiąca będzie to koszt 36,98 zł miesięcznie, czyli 18,50 zł za numer.



Na każdym numerze mamy tu limit transferu danych na poziomie 10 GB (4,44 GB w roamingu UE), tak więc to dobra propozycja dla par, z niewielkim zapotrzebowanie na transfer danych w smartfonie. Przy większym transferze danych, w droższych pakietach koszt na obu numerach istotnie się zwiększa.

Oferta dla dwóch numerów w Nju Mobile

W Nju Mobile oferty dla par są inaczej skonstruowane, za drugi numer na koncie zawsze płacimy 9 zł - abonament i 19 zł - subskrypcja, niezależnie od wybranego pakietu, więc pokażę je tu wszystkie.



W przypadku abonamentu, do wyboru mamy trzy pakiety z limitem transferu danych na poziomie 20 GB (60 GB po dwóch latach stażu), 50 GB (150 GB) i 80 GB (240 GB) w miesiącu, w cenie 38 zł miesięcznie - 19 zł za numer, 48 zł - 24 zł za numer i 58 zł - 29 zł za numer.

Mamy tu jednak transfer do podziału, jeśli nie chcemy się nim dzielić, możemy zdecydować się na subskrypcję, wówczas za każdy numer zapłacimy 19 zł miesięcznie, a transfer danych będzie wynosił na każdym numerze - 20 GB na start, 40 GB po pół roku, 50 GB po roku i 60 GB po dwóch latach stażu.

Oferta dla dwóch numerów w Orange Flex

Podobnie to działa w Orange Flex - za dodatkowy numer na koncie zawsze płacimy 15 zł miesięcznie, niezależnie od wybranego pakietu. Aczkolwiek drugi numer korzysta tylko z nielimitowanych rozmów i wiadomości, a transfer danych przekazywany musi być co miesiąc przez aplikację mobilnego z głównego numeru.



Warto więc tu wybrać ten droższy pakiet za 35 zł miesięcznie. Wówczas za dwa numery zapłacimy 50 zł, czyli po 25 zł za numer i do dyspozycji będziemy mieli 45 GB transferu danych na dwa numery. Oczywiście w zależności od aktualnego zapotrzebowania, w każdej chwili możemy zmienić subskrypcję na droższą lub tańszą (raz w miesiącu).

Oferta dla dwóch numerów w Premium Mobile

W Premium Mobile płacimy 5 zł mniej za drugi numer, dzięki temu za najtańszy abonament z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz 30 GB transferu danych zapłacimy 34,80 zł za dwa numery przez 9 miesięcy - 17,40 zł za numer. Z kolei od 10 miesiąca - 44,40 zł miesięcznie, czyli 22,20 zł za numer.



Minusem tej oferty jest brak roaamingu w UE wg RLAH.

Oferta dla dwóch numerów w Plush

Korzystniej to wygląda w Plush abonament, bo 5 zł mniej płacimy za każdy numer w parze.



W rezultacie za pakiet z limitem 15 GB (20 GB po dwóch latach stażu) zapłacimy tu po 20 zł miesięcznie za każdy numer.