TOP 5 najpopularniejszych operatorów wirtualnych w Polsce. Zestawienie ofert

W 2023 roku Polacy przenieśli 1 464 262 numery, z tego operatorzy infrastrukturalni - Orange, Play, Plus i T-Mobile przejęli od konkurencji 1 371 701 numerów, a oddali 1 276 480 numerów.

Pozostała część, a więc przejęcie 92 561 numerów i oddanie 187 782 numerów, należało w zeszłym roku do operatorów wirtualnych.



Nasycenie rynku kartami SIM w Polsce (powyżej dane UKE za rok 2022), jest już na tyle duże, że można wnioskować, iż to dane z przenoszenia numerów, najlepiej oddają nastroje i wybory klientów, a tym samym najpopularniejszych operatorów w Polsce.

TOP 5 wśród operatorów wirtualnych za ubiegły rok (wszyscy, którzy przejęli więcej niż 10 tys. numerów), przedstawia się następująco:

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami - Cały 2023 rok/operatorzy wirtualni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Premium Mobile 27980 50217 22237 Mobile Vikings 4510 23557 19047 Vectra 2283 20347 18064 Netia 6447 18371 11924 Lajt Mobile 4830 11187 6357

Najlepszy bilans przy przenoszeniu numerów ma Premium Mobile, czyli więcej numerów przyjął od konkurencji niż oddał, na drugim miejscu mamy Mobile Vikings, a podium zamyka Vectra, która to najmniej z całej piątki oddała numerów. Czwarte i piąte miejsce należy do Netii i Lajt Mobile.

Oferta komórkowa Premium Mobile

Oferta Premium Mobile na abonament komórkowy (z miesięcznym okresem wypowiedzenia) składa się z aż sześciu pakietów w cenie od 16,70 zł do 54,70 zł miesięcznie.



W pełni nielimitowane w rozmowy i wiadomości SMS/MMS pakiety kosztują 24,70 zł, 29,70 zł, 39,70 zł i 54,70 zł, a zawierają limit transferu danych na poziomie odpowiednio 30 GB, 45 GB, 60 GB i 110 GB w miesiącu - trzy najdroższe z nich mają włączony dostęp do 5G.

Aktualnie, w taryfach tych obowiązuje promocja 9 miesięcy w cenie obniżonej o 5 zł do 10 zł miesięcznie. Z pewnością operator ten będzie chciał utrzymać pozycję lidera w przyjmowaniu numerów od konkurencji, jeśli chodzi o operatorów wirtualnych.

Oferta komórkowa Mobile Vikings

O niemal połowę mniej numerów przyjął w zeszłym roku drugi z TOP 5 - Mobile Vikings. Oferta komórkowa tego operatora składa się z dwóch filarów - oferty na kartę i subskrypcji.



W ofercie na kartę mamy trzy pakiety w cenie 20 zł, 25 zł i 35 zł miesięcznie, z limitem transferu danych 0,5 GB, 25 GB i 50 GB w miesiącu. Do tego kumulacja niewykorzystanego transferu.



Z kolei w subskrypcji mamy dwa pakiety, z limitem 60 GB i 80 GB w cenie 35 zł i 45 zł miesięcznie, z kumulacją, z dostępem do 5G czy obsługą wirtualnych kart eSIM.

Oferta komórkowa Vectra

Vectra ma jeden pakiet w ofercie bez zobowiązania (polecam, bo operator ten lubi korzystać z klauzul inflacyjnych - Vectra jedzie po bandzie ze swoimi klientami), w cenie 19,99 zł miesięcznie z limitem 30 GB transferu danych w miesiącu. To obecnie najtańsza oferta na rynku z takim limitem, w Heyah 01 oraz w Virgin Mobile i w a2mobile oraz Lajt Mobile w tej cenie jest odpowiednio 20 GB i 10 GB.



Dwa pozostałe pakiety, to już umowa na 2 lata, w cenie 19,99 zł i 39,99 zł z limitem 10 GB i 60 GB transferu danych w miesiącu, z dostępem do 5G - pierwsze 3 miesiące za 1 zł.

Oferta komórkowa Netia

W ofercie komórkowej Netia mamy również trzy plany: w cenie 35 zł, 55 zł oraz 65 zł miesięcznie - również przez pierwsze 3 miesiące za 1 zł.



Zawierają one limit transferu danych na poziomie 4 GB, 60 GB i 100 GB w miesiącu. Do tego dostęp do 5G.

Oferta komórkowa Lajt Mobile

W Lajt Mobile możemy skorzystać z oferty na kartę. Tu wyjątkowo w tym zestawieniu brakuje nielimitowanych wiadomości MMS.



Wszystkie pakiety mieszczą się w cenie do 20 zł i zawierają 1 GB, 4 GB i 10 GB transferu danych w miesiącu.



Bogatsza jest oferta abonamentowa z miesięcznym okresem wypowiedzenia, w cenie 19,99 zł (9,99 zł przez pierwsze 3 miesiące) mamy 10 GB transferu danych, za 29,99 zł - 60 GB, a za 49,99 zł - 100 GB w dzień + 200 GB w nocy. Dwa najdroższe plany mają dostęp do 5G.

