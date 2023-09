Ile kosztuje internet mobilny na świecie? Od 8 groszy po 188 zł za 1 GB

Internet mobilny tanieje na całym świecie

Brytyjska porównywarka cen szerokopasmowego internetu - Cable.co.uk, co roku przygotowuje raport na temat cen internetu mobilnego na całym świecie. Najnowszy ranking to już piąta edycja i dzięki temu wyciągnąć z niego kilka ciekawych wniosków. Autorzy raportu porównali ponad 5600 planów abonamentowych z całego świata i doszli do wniosku, że najtańszy internet mobilny jest w Izraelu, a najwięcej trzeba zapłacić w Zimbabwe. Zanim jednak dojdziemy do szczegółów, warto zwrócić uwagę na globalny obraz rynku. Kiedy w 2019 roku powstał pierwszy raport średnia cena 1 GB danych w planie komórkowym wynosiła 8,18 USD, czyli grubo ponad 40 zł. Dzisiaj średnia dla całego globu to zaledwie 2,61 USD (~11 zł), czyli niemal 70% mniej. Duża w tym zasługa rozwoju technologii 5G co pozwoliło obniżyć koszty transferu w każdym zakątku globu.

Polska jest tania

Wracając jednak do samego rankingu, Polska plasuje się w nim całkiem wysoko, bo na 27. miejscu, pośród ponad 230 krajów i terytoriów jakie obejmuje cały raport. Mamy trzeci najtańszy internet mobilny w Europie Środkowej i Wschodniej ze średnią ceną 1 GB na poziomie 0,37 USD, czyli około 1,6 złotego. W najtańszych planach taryfowych cena potrafiła spaść nawet do 3 centów USD, więc nie mamy się czego wstydzić, bo np. w Czechach średnia cena 1 GB to 3,12 USD, czyli niemal 10 razy więcej niż w Polsce.

Najtańszy internet jest w Izraelu, średnia cena to zaledwie 0,02 USD, a dalej mamy Włochy (0,09 USD/1GB), Fiji (0.09 USD/1GB), San Marino (0.1 USD/1GB) oraz... Kambodżę (0,12 USD/1GB). Ten ostatni kraj nie powinien nikogo dziwić, jak widać na powyżej mapce, cała Azja, może poza Japonią, może pochwalić się niskimi cenami mobilnego internetu. Spora w tym zasługa rozwiniętej infrastruktury i faktu, że miliardy ludzi korzysta tam ze smartfonów, jako swojego podstawowego urządzenia z dostępem do internetu.

Po drugiej stronie tego rankingu znajdziemy Zimbabwe ze średnią ceną za 1 GB na poziomie 43,75 USD, czyli blisko 190 złotych. Niewiele taniej jest na Falklandach (40,58 USD/1GB), wyspach Świętej Heleny (40,13 USD/1GB), Południowym Sudanie (23,7 USD/1GB) oraz atolach Tokelau w pobliżu Nowej Zelandii (17,24 USD/1GB). Afryka pod względem cen wypada bardzo różnorodnie, w zależności od kraju potrafią się one diametralnie różnić, na co wpływ ma dostępna infrastruktura. Pewnie sporym zaskoczeniem jest też fakt, że jedne z najwyższych stawek na świecie są w USA, średnio to 6 USD za 1 GB transferu danych, to aż 219. miejsce w rankingu. Wynika to z wielu względów, począwszy od sporej powierzchni, przed duże inwestycje związane z 5G, a na sile nabywczej konsumentów kończąc.

Porównując te wyniki warto też pamiętać, że średnia rządzi się swoimi prawami i nie zawsze będzie idealnym miernikiem oddającym stan faktyczny. Jeśli chcecie dokładnie przyjrzeć się rankingowi, to Cable.co.uk udostępniło nie tylko swoją metodologię, ale także pliki źródłowe z danymi, więc możecie sporządzić własny ranking. Przykładowo jeśli bralibyśmy pod uwagę najtańsze oferty, to Polska awansuje z 27 na 11 miejsce na świecie.