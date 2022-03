Zobaczcie, jak operatorzy odpłynęli już z abonamentami. Najtańsze abonamenty vs oferty bez zobowiązań

Klientów, którzy odchodzą z coraz droższych abonamentów, operatorzy zatrzymują właśnie w submarkach i ofertach na kartę większymi pakietami usług i niższą ceną. Tego nie widać gołym okiem, ale jak wrzucimy to wszystko w jedną tabelkę, widać już ogromne dysproporcje we własnych ofertach każdego z operatorów infrastrukturalnych.

Najtańsze abonamenty w Orange vs oferty bez zobowiązania

W Orange najtańszy abonament to Plan 40 za 40 zł miesięcznie, który obejmuje nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz zaledwie 5 GB transferu danych w miesiącu.

Usługi\Operator Orange abonament Orange na kartę Nju Mobile Orange Flex rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane transfer danych w smartfonie 5 GB 45 GB 20 GB/60 GB 15 GB abonament 40,00 zł 30,00 zł 29,00 zł 25,00 zł

Najbliżej abonamentu Orange - oferta na kartę, za 30 zł - prawie 10 razy większy transfer danych w miesiącu, nju mobile (abonament i oferta na kartę) za 29 zł - na start cztery razy większy transfer danych, po dwóch latach stażu (dokładnie wtedy, kiedy kończy się umowa na abonament w Orange) ponad dziesięć razy większy. W końcu Orange Flex - najtańszy pakiet za 25 zł - trzy razy większy transfer danych za niemal połowę taniej niż w abonamencie Orange.

Najtańsze abonamenty w Play vs oferty bez zobowiązania

Najtańszy abonament w Play kosztuje 35 zł (teraz w promocji 25 zł) - również z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz tylko 3 GB transferu danych.

Usługi\Operator Play abonament Play na kartę Red Bull Mobile Virgin Mobile na kartę rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS nielimitowane płatne nielimitowane płatne transfer danych w smartfonie 3 GB 30 GB 10 GB 25 GB abonament 35,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 25,00 zł

Wszystkie najtańsze oferty bez zobowiązania w submarkach Play są tańsze i zawierają od trzech do dziesięciu razy więcej transferu danych w miesiącu. W ofercie na kartę w Play i Virgin Mobile brakuje wprawdzie MMS-ów, ale i tak przepaść jest ogromna w gigabajtach.

Najtańsze abonamenty w Plus vs oferty bez zobowiązania

Również w abonamencie Plus najtańszy pakiet kosztuje 35 zł, a jedyna jego przewaga nad ofertami bez zobowiązania u tego samego operatora to dostęp do 5G, co przy takim małym transferze w abonamencie nie robi zbytniej różnicy. Za to w ofercie na kartę i w abonamencie Plush w tańszych pakietach uświadczymy również kilka razy więcej gigabajtów do wykorzystania w miesiącu.

Usługi\Operator Plus abonament Plus na kartę Plush abonament Plush na kartę rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane płatne transfer danych w smartfonie 4 GB 30 GB 15 GB/20 GB 30 GB abonament 35,00 zł 30,00 zł 25,00 zł 30,00 zł

Najtańsze abonamenty w T-Mobile vs oferty bez zobowiązania

Na koniec zerknijmy na ofertę T-Mobile, gdzie najtańszy abonament kosztuje 35 zł i zawiera największą paczkę transferu danych wśród operatorów infrastrukturalnych na poziomie 10 GB. Niemniej i tak, w ofercie na kartę T-Mobile za 25 zł oraz w submarce Heyah wykupując subskrypcję za 19,99 zł skorzystamy z dwa razy większego transferu - 20 GB, a w Heyah na kartę za 25 zł z aż 35 GB w miesiącu.

Usługi\Operator T-Mobile abonament T-Mobile na kartę Heyah subskrypcja Heyah na kartę rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane płatne transfer danych w smartfonie 10 GB 20 GB 20 GB 35 GB abonament 35,00 zł 25,00 zł 19,99 zł 25,00 zł

Tak więc dysproporcje te są ewidentne, i co więcej - pamiętajmy, iż w tych wszystkich wymienionych najtańszych abonamentach u operatorów nie skorzystamy z oferty na więcej niż jeden numer na koncie w obniżonej cenie, wyłączone są one z ofert rodzinnych. Te z kolei dostępne są na przykład w nju mobile - jedyne 9 zł za kolejny numer czy w Plush abonament 5 zł na każdym numerze na koncie mniej.

