Nowa oferta na telefon lub internet w zasięgu Play - prześwietlamy i porównujemy

CANAL+ udostępnił nowe pakiety łączące usługi komórkowe oraz dostępu do internetu mobilnego z pakietami telewizyjnymi, jak i samodzielne oferty do telefonu oraz na internet mobilny.

Abonament komórkowy w CANAL+

Zacznijmy od samego abonamentu komórkowego, porównując go wcześniej do dotychczasowej oferty. Do tej pory w ofercie CANAL+ dostępne były trzy pakiety. Za 19,99 zł z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS, bez pakietu danych (pierwszy rok za 9,99 zł). Pakiet za 19,99 zł przez całą umowę miał już limit transferu danych na poziomie 7 GB, a za 39,99 zł - 20 GB.

Reklama

W nowej ofercie pozostały trzy pakiety, ale w innej konfiguracji i już z dostępem do 5G w zasięgu sieci Play.

za 19,99 zł — limit 7 GB transferu danych,

za 29,99 zł — limit 20 GB transferu danych,

za 39,99 zł — limit aż 100 GB transferu danych.

Oferta jest tak sama dla nowych numerów, jak i przenoszonych od innego operatora.

Każdy z tych pakietów dostępny jest także w ofercie łączonej z telewizją:

Internet mobilny w CANAL+

W przypadku oferty na internet mobilny dotychczas również mogliśmy skorzystać z trzech pakietów. Najtańszy za 39,99 zł zawierał limit 50 GB transferu danych, dalej za 59,99 zł - 100 GB i 1000 GB za 109,99 zł.

W nowej ofercie jest już dostęp do 5G sieci Play i tańszy pakiet z limitem 50 GB:

za 29,99 zł — limit 50 GB transferu danych,

za 59,99 zł — limit 100 GB transferu danych,

za 109,99 zł — limit 1000 GB transferu danych.

Ceny i zawartość nie różnią się w zależności czy to nowy klient, czy aktualny abonent CANAL+. Podobnie i tu, można skorzystać z oferty łączonej z telewizją:

Co jeszcze ważne, CANAL+ nie oferuje roamingu w UE wg zasady RLAH, więc trzeba to wziąć pod uwagę przy ewentualnym wyborze tej nowej oferty.

Źródło: Canal+

Stock Image from Depositphotos.