Będzie (dużo) prościej odzyskać pieniądze w ofercie ma kartę!

Jeszcze tylko do 10 listopada, nasi operatorzy mają czas na dostosowanie umów z klientami do nowej ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. Dotyczy to też klientów ofert na kartę.

Dziś Orange, poinformował swoich klientów o nowych umowach, obowiązujących od 10 listopada, niemniej zmiany są podyktowane zmianami w prawie, więc dotyczą klientów wszystkich operatorów i podobny komunikat powinni dostać wszyscy klienci ofert na kartę w Polsce.

Z pełną treścią zmian, możecie zapoznać się pod tym linkiem (pdf ze strony Orange), jednak moją uwagę przykuł szczególnie fragment dotyczący zwrotów niewykorzystanych środków w ofertach na kartę.

Jak to wygląda obecnie? W pierwszej kolejności klient, który przenosi numer z oferty na kartę do innego operatora, musi wiedzieć, iż przysługuje mu takie prawo - nie wszyscy jeszcze to wiedzą.

Jeśli wie, w dalszej kolejności musi się zapoznać z warunkami tego zwrotu, uzależnionymi od tego z jakiej oferty korzysta i do jakiego operatora się przenosi. Po zapoznaniu się z tymi szczegółami, musi wypełnić jeszcze wniosek o zwrot.

Nowa procedura zwrotu niewykorzystanych środków w ofertach na kartę

Jak będzie po nowemu? Trudno to nazwać nawet procedurą, bo zadziała tu automat, nie wymagający składania żadnych wniosków, jednym zdaniem - jeśli należy ci się zwrot środków, dostaniesz je z powrotem.

Jedyne, co trzeba zrobić to przekazać operatorowi po zarejestrowaniu w ofercie na kartę, swój numer konta:

Operator umożliwia konsumentowi, w każdej chwili po Rejestracji, podanie numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot pozostałych środków z doładowań:

osobiście w salonie Orange,

na infolinii,

po zalogowaniu się do aplikacji Mój Orange.

Podanie przez konsumenta numeru rachunku bankowego jest równoznaczne ze złożeniem wniosku.

Należy tu też pamiętać, iż zwrot na wskazane konto nastąpi do 30 dni od przeniesienia numeru do nowego operatora pod warunkiem, że na naszym dotychczasowym koncie w ofercie na kartę jest kwota większa niż 20 zł - opłata manipulacyjna dla operatora za zwrot środków.

Źródło: Orange.

Stock Image from Depositphotos.