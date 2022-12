Na początku grudnia, T-Mobile udostępnił nową ofertę nazwaną - oferta na doładowania z telefonem. To takie połączenie oferty MIX z ofertą na kartę, dziś postanowiłem się przyjrzeć jej bliżej i mam, co do niej dwa zastrzeżenia.

Oferta na kartę z telefonem w T-Mobile

Oferta na doładowania z telefonem przygotowana została w oparciu o ofertę na kartę w pakiecie Bez limitu L+ za 35 zł miesięcznie, zawierającej nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 35 GB transferu danych w miesiącu.

Są jednak pewne różnice, wszystkie pakiety w ofercie z telefonem zawierają 5 GB więcej transferu danych, ale w to miejsce brakuje usługi Supernet Video w jakości DVD - coś za coś. Poza tym zarówno w zwykłej ofercie na kartę, jak i z telefonem możemy jeszcze skorzystać z promocji 1200 GB na rok.



I tak, mamy tu trzy pakiety - identyczne w zawartości, różnią się ceną - im wyższa cena pakietu, tym niższa cena na start za wybranego smartfona. Adnotacja nawet 4 miesięcy bez opłat dotyczy tylko przenoszących numer, do czasu przeniesienia numeru. Postanowiłem sprawdzić tę ofertę w przypadku wyboru nowej karty SIM i dobraniu do niej dwóch smartfonów - T Phone 5G, niedostępnego poza T-Mobile i dla porównania Xiaomi Redmi 9A, którego można kupić na Allegro.

T Phone 5G + zwykła oferta na kartę



W ofercie bez abonamentu T Phone 5G kosztuje na start 19 zł i później w 24 ratach po 45 zł, co daje nam łącznie kwotę 1 099,00 zł. Dodajmy jeszcze do tego dwuletni koszt oferty na kartę w T-Mobile za 35 zł miesięcznie, razem wyjdzie nam za całość koszt rzędu 1 939,00 zł.



T Phone 5G + zwykła oferta na kartę opłata na start rata miesięczna liczba rat razem T Phone 5G 19,00 zł 45,00 zł 24 1 099,00 zł Oferta na kartę 0,00 zł 35,00 zł 24 840,00 zł razem 1 939,00 zł

Oferta na doładowanie z T Phone 5G



Jak to wygląda w nowej ofercie T-Mobile? Opłata na start jest dużo wyższa 224,00 zł - 199 zł za telefon + 25 zł aktywacja. I tu moje pierwsze zastrzeżenie - na stronie jest wyraźna adnotacja: Pełna kwota za urządzenie - 199,00 zł, co nie jest prawdą, sam T-Mobile na swoim blogu, tak tłumaczy tę ofertę:

A jak to działa w praktyce? Bardzo prosto, bo nowa oferta składa się z zaledwie dwóch elementów. Podstawą miesięcznego doładowania jest kwota 35 zł w całości przeznaczona na nielimitowane rozmowy, SMS-y i 40 GB internetu w technologii 5G. Drugim elementem jest opłata za telefon, a ta uzależniona jest od modelu, który wybierzemy. Innymi słowy – doładowując comiesięcznie łączną kwotę opłacamy usługę oraz spłacamy telefon.

Oferta na doładowanie z T Phone 5G opłata na start rata miesięczna liczba rat razem T Phone 5G 224,00 zł 35,00 zł 24 1 064,00 zł Oferta na kartę 0,00 zł 35,00 zł 24 840,00 zł razem 1 904,00 zł

Niemniej po naszych wyliczeniach, okazuje się, że za całość zapłacimy o jedno doładowanie mniej, czyli o 35 zł.

Xiaomi Redmi 9A na Allegro + zwykła oferta na kartę





Xiaomi Redmi 9A na Allegro + zwykła oferta na kartę opłata na start rata miesięczna liczba rat razem Xiaomi Redmi 9A 479,00 zł 0,00 zł 24 479,00 zł Oferta na kartę 0,00 zł 35,00 zł 24 840,00 zł razem 1 319,00 zł

Xiaomi Redmi 9A kupimy obecnie na Allegro za 479 zł, i nie jest to najtańsza opcja, ale wybrałem taką, w której jest darmowa dostawa z Allegro Smart!. Razem z dwuletnim kosztem oferty na kartę zapłacimy za ten zestaw 1 319,00 zł.

Oferta na doładowanie z Xiaomi Redmi 9A w T-Mobile





Oferta na doładowanie z Xiaomi Redmi 9A w T-Mobile opłata na start rata miesięczna liczba rat razem Xiaomi Redmi 9A 26,00 zł 35,00 zł 24 866,00 zł Oferta na kartę 0,00 zł 35,00 zł 24 840,00 zł razem 1 706,00 zł

W przypadku nowej oferty T-Mobile niemiła niespodzianka, przepłacamy niemal o aktualną wartość tego smartfona w zestawie - o 387,00 zł.

Jednak nie to jest moim drugim zastrzeżeniem, co do tej oferty. Gorzej wygląda sytuacja w przypadku, gdy dany klient nie sprawdzi pozostałych opcji doładowań. Przypominam - każdy z pakietów za 50 zł, 60 zł, 70 zł ma taką samą zawartość usług. No to zobaczmy opcję za 50 zł.





Oferta na doładowanie z Xiaomi Redmi 9A w T-Mobile opłata na start rata miesięczna liczba rat razem Xiaomi Redmi 9A 154,00 zł 15,00 zł 24 514,00 zł Oferta na kartę 0,00 zł 35,00 zł 24 840,00 zł razem 1 354,00 zł

Tak więc w tej wersji, płacą więcej o tylko nieco ponad 100 zł na start, na koniec zapłacimy o ponad 350 zł mniej niż przy droższym doładowaniu miesięcznym. Ja bym w to nie wchodził, to raczej przeniesienie do ofert na kartę złych doświadczeń z abonamentów, niż nowa atrakcyjniejsza niby wersja oferty na kartę z telefonem.

Stock Image from Depositphotos.