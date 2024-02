Jeden pakiet, trzy serwisy streamingowe. Oferta Plusa dla fanów seriali

Operator sieci Plus przygotował specjalną ofertę dla wszystkich tych, którzy uwielbiają spędzać czas przed telewizorem. W ramach pakietu All In Streaming można uzyskać dostęp do trzech popularnych platform VoD. Co bardzo istotne, taniej niż za każdą z osobna.

Disney+, HBO MAX i Polsat Box Go Plus w jednym pakiecie

W ramach nowej oferty, którą Plus przygotował dla swoich abonentów, dostępne są trzy popularne serwisy streamingowe: Disney+, HBO MAX i Polsat Box Go Plus. Dostęp do niej kosztuje 49,99 złotych miesięcznie, co w perspektywie 24 miesięcy pozwala zaoszczędzić całkiem niezłą sumę. Miesięczny koszt HBO MAX to obecnie 29,99 złotych, a Disney+ kosztuje 37,99 złotych. Oznacza to, że zamiast 67,98 złotych klient Plusa zapłaci 49,99 złotych. Gdy różnicę 17,99 złotych pomnożymy razy 24, otrzymamy oszczędność ponad 430 złotych.

Kiedy weźmiemy pod uwagę dodatkową korzyść, jaką jest pakiet Polsat Box Go dedykowany klientom Plusa (dostęp do serwisu, brak reklam, 34 kanały na żywo) otrzymamy ofertę, którą z całą pewnością warto rozważyć.

Może być jeszcze taniej: nawet 6 miesięcy gratis

Pakiet All In Streaming, już od momentu wprowadzenia do oferty Plusa, dostępny będzie w atrakcyjnej promocji. Przy zakupie abonamentu głosowego za co najmniej 69 złotych miesięcznie z umową na dwa lata, można otrzymać 6 miesięcy dostępu gratis. Zakup tańszych abonamentów premiowany jest darmowym dostępem do pakietu przez 3 miesiące.

All In Streaming w Plusie: od kiedy w ofercie?

Jak czytamy w otrzymanej informacji prasowej, pakiet All In Streaming pojawi się w ofercie Plusa już 4 marca. Jeżeli zatem planujecie podpisanie umowy z tym operatorem, warto poczekać kilka dni. Zwłaszcza jeśli oglądanie filmów i seriali to wasza ulubiona rozrywka.

Źródło: informacja prasowa